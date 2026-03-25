Una ciclista de mediana edad sufre varias contusiones al ser golpeada por otro vehículo en la zona de O Saltiño, en Boiro

La ambulancia del 061 con base en el lugar de O Saltiño, con el equipo médico del PAC boirense prestó asistencia a la víctima del accidente Chechu Río

Una ciclista de 55 años resultó herida como consecuencia de un accidente de tráfico registrado poco antes de las cuatro y media de esta tarde en la pista que comunica el lugar de O Saltiño con Abanqueiro, en el entorno de la guardería ‘A Galiña Azul’. Al parecer, el siniestro se produjo debido a una colisión en la que se vieron implicados un coche y una bicicleta, sobre la que iba montada la mujer de mediana edad, y que sufrió diversas contusiones.

Fue un particular el que, en un primer momento, contactó con Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), con el equipo médico del PAC boirense, que junto con el personal técnico de emergencias sanitarias, le prestó una primera asistencia a la víctima, que fue inmovilizada y trasladada al servicio de Urxencias do Hospital do Barbanza, para completar la atención facultativa y realizarle pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

El 061 también dio traslado de lo ocurrido al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIA) 112 Galicia, cuyos gestores informaron a la Policía Local y al servicio municipal de Protección Civil, a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado del accidente. Igualmente, el 112 también dio traslado de lo ocurrido a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos boirenses, pero no fue necesario que estos últimos se movilizasen hasta el lugar del suceso al no ser necesaria su intervención.