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Boiro 

El alumnado del Programa de Empleo finaliza su formación para preparar productos cárnicos

Fátima Pérez
25/03/2026 06:00
Participantes en la formación
Otros alumnos que participaron en el Programa Integrado de Empleo 
Cedida
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El alumnado del Programa Integrado de Empleo que el Concello de Boiro está llevando a cabo de forma conjunta con los municipios de Rianxo y A Pobra finaliza la formación en preparación de productos cárnicos.

Un total de 15 participantes recibieron formación en técnicas de manipulación, corte, procesado y preparación de diversas piezas y productos cárnicos. Durante 40 horas formativas adquirieron los conocimientos necesarios para realizar trabajos en las secciones de carnicería y departamentos propios de la industria alimentaria, con la correcta manipulación del producto y garantizando la seguridad e higiene alimentaria.

El Programa Integrado de Empleo del Concello de Boiro 2025-2026 se realiza en colaboración con los municipios de Rianxo y A Pobra y está subvencionado por la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración de la Xunta de Galicia y el Servicio Público de Empleo Estatal. Está destinado a 100 personas de la comarca inscritas como demandantes de empleo para que, durante 12 meses, reciban formación específica acorde a los sectores productivos de la zona. 

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