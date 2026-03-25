El alumnado del Programa de Empleo finaliza su formación para preparar productos cárnicos

Otros alumnos que participaron en el Programa Integrado de Empleo Cedida

El alumnado del Programa Integrado de Empleo que el Concello de Boiro está llevando a cabo de forma conjunta con los municipios de Rianxo y A Pobra finaliza la formación en preparación de productos cárnicos.

Un total de 15 participantes recibieron formación en técnicas de manipulación, corte, procesado y preparación de diversas piezas y productos cárnicos. Durante 40 horas formativas adquirieron los conocimientos necesarios para realizar trabajos en las secciones de carnicería y departamentos propios de la industria alimentaria, con la correcta manipulación del producto y garantizando la seguridad e higiene alimentaria.

El Programa Integrado de Empleo del Concello de Boiro 2025-2026 se realiza en colaboración con los municipios de Rianxo y A Pobra y está subvencionado por la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración de la Xunta de Galicia y el Servicio Público de Empleo Estatal. Está destinado a 100 personas de la comarca inscritas como demandantes de empleo para que, durante 12 meses, reciban formación específica acorde a los sectores productivos de la zona.