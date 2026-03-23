Una joven conductora resulta policontusionada en un accidente con vuelco de su coche en la Autovía do Barbanza, en Boiro, tras atropellar a un caballo

Una ambulancia asistencial del 061, en una imagen de archivo, trasladó a la joven automovilista herida hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza Chechu Río

Una conductora de 33 años resultó herida, con múltiples contusiones, como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las seis de la madrugada de ayer en la calzada en dirección de Padrón a Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 23, a su paso por la parroquia boirense de Cespón. Fue un particular el que a las 6.05 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se había registrado ese siniestro y que, al parecer, se debió a que el Citroén C4 que manejaba la joven víctima había atropellado a un ejemplar equino que se le cruzó delante, y que falleció, mientras que el automóvil salió despedido y dio varias vueltas de campana hasta acabar volcado en medio de la carretera, según informaron desde el servicio de coordinación de las incidencia en la comunidad autónoma gallega.

Con la información facilitada por la persona alertante, los gestores del 112 dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a la joven herida, a la que inmovilizó y, seguidamente, procedió a trasladar al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, con la finalidad de que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones. El 112 también avisó a la empresa de mantenimiento de la AG-11, que señalizó el accidente, así como a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado del accidente, y al servicio municipal de Protección Civil boirense.