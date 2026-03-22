Quince nuevos cofrades de la Irmandade do Cristo da Misericordia reciben la imposición de sus medallas en el inicio de la Semana Santa de Boiro

Carlos María López dle Río, vecino de Boiro, fue el encargado de la lectura del pregón de inicio de la Semana Santa en la localidad barbanzana

Boiro dio comienzo a sus actividades de Semana Santa a última hora de la tarde de ayer, en el denominado Sábado de Lázaro, con la imposición de medallas a los 15 nuevos cofrades de la Irmandade do Cristo da Misericordia, a lo que siguió la lectura del pregón a cargo de Carlos María López del Rio, un vecino de Boiro, del que la hermana mayor de dicha hermandad, María José Figueroa, hizo una introducción y destacó que es “una persona gran admiradora y defensora de Boiro y de sus costumbres”, además de que “su padre fue alguien muy conocido y respetado en el pueblo, tratándose del médico don Gonzalo, y la familia de su madre está vinculada a este pueblo desde el siglo XVI”.

Figueroa recordó también de Carlos María López que en sus conversaciones “contaba con orgullo lo que significa para él nacer en una familia, que aunque imperfecta como muchas otras, le enseñó la importancia del cumplimiento del deber y el amor al trabajo”. Y agregó que el propio López del Río se describe como “una persona en busca de la verdad, la cual es un claro nexo para las tres disciplinas que marcaron su vida: la filosofía, la medicina y la fe”. Y concluyó diciendo que, aunque lleva viviendo fuera de Boiro desde que comenzó sus estudios universitarios y ejerciendo su profesión en su consulta de Odontología lejos de su pueblo, “no duda cada vez que tiene tiempo en volver a su pueblo y disfrutar de su entorno y personas”.

Reconocimiento

Además, fue un acto en el que se otorgó el título de ‘Deputado Maior de Honra’, con carácter de perpetuidad, al fallecido Manuel García Barreiro, por su entrega y dedicación a la cofradía durante los 20 años de existencia de la misma. De esta manera se hizo efectivo un acuerdo adoptado en sesión extraordinaria por su junta directiva celebrada el 15 de septiembre del año pasado, y que contó con la asistencia de todos sus miembros, incluidos el actual párroco, Juan José Bermúdez, y el consiliario, Manuel Villar

La Irmandade do Cristo da Misericordia recuerda que la programación de la Semana Santa se retomará los días 25, 26 y 27, cuando tendrá lugar el Tríduo á Virxe das Dores, siendo las dos primeras jornadas a las 20.00 y la tercera a las 20.30, con misa y procesión de Los Dolores. Seguidamente, el Domingo de Ramos, 29 de marzo, se desarrollará la tradicional bendición de ramos y palmas en el Cruceiro de Bao (11.30), con procesión y misa solemne.

Procesión de La Piedad

El 1 de abril, Miércoles Santo, habrá la procesión de Nosa Señora da Piedade (22.00), que se celebrará por segundo año, después de que en su estreno en 2024. Ese último fue un año en que esa talla fue bendecida por parte del arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, pero en el que se quedó sin salir debido a la adversa meteorología, pues cayó un aguacero y sopló el viento con una gran virulencia, y no pudo salir en procesión, algo que si pudo hacerse en la noche del Miércoles Santo de 2025.

El Jueves Santo será la jornada en la que se desarrollará la Cena de Cristo, Lavatorio, Hora Santa (20.30) y procesión del Ecce Homo y Virxe da Amargura (22.30); mientras que el Viernes Santo se celebrará la Pasión de Cristo (19.30), Desenclavo (20.30) y la procesión del Santo Entierro (21.30). La programación de los actos continuará el sábado 4 de abril con la celebración da solemne Vigilia Pascual (21.00) y al día siguiente, a partir de las doce del mediodía, concluirán las actividades con la misa solemne del Domingo de Pascua de Resurrección.