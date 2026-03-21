Suspendido un juicio por tráfico de drogas en la sección compostelana de la Audiencia Provincial por la incomparecencia de una de las dos acusadas

El juicio por tráfico de drogas que se había señalado para ayer en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña se suspendió al no comparecer una de las acusadas Chechu Río

El juicio señalada para las diez de la mañana de ayer en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña contra dos vecinas de Boiro acusadas de un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a las personas, se suspendió debido a la incomparecencia de una de las dos encausadas, según le confirmó a este periódico el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Cabe recordar que la Fiscalía solicita para cada una de ellas una condena de cuatro años de cárcel, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el cumplimiento de la pena, una multa de 1.251,60 euros, con 45 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la misma. Igualmente, pide que abonen las costas judiciales.

El Ministerio Público señala en su escrito de conclusiones provisionales que, como consecuencia de investigaciones desde hacía un año, al menos, por la Guardia Civil de Boiro en relación con el tráfico de drogas, el instituto armado estableció un dispositivo de vigilancia cerca de la casa en la que residían las encausadas -una de ellas no cuenta con antecedentes penales por estar cancelados o son susceptibles de serlo, y la otra tiene pero no son computables para esta causa que procede de la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Ribeira-, de las que sostiene que, “de forma concertada, se dedicaban a vender estupefacientes ‘al menudeo’ a consumidores, lucrándose con el importe de las operaciones realizadas”.

Resultado de seguimientos

La Fiscalía refiere que, como resultado de esa vigilancia, a las 12.18 horas del 19 de enero de 2023 y a las 13.50 del 30 de enero del mismo año, los conductores de un Volkswagen Tiguan y de un Renault Megane Grand Scenic, respectivamente, detuvieron sus vehículos delante de la puerta de la casa de las ahora procesadas, saliendo una de ellas de la misma y a través de una ventanilla del esos coches se produjo un intercambio de dinero por envoltorios con heroína. Tras realizarles seguimientos a esos supuestos clientes, los agentes comprobaron en el primero de los casos que le entregó una bolsita a otro individuo, y en ambos interceptaron a los que estaban en posesión de las sustancias, que les fueron intervenidas, que resultaron ser 1,183 y 0,114 gramos de heroína, con purezas entre 51,3% y 52,4%, y que su venta podría suponer unos beneficios ilícitos de 25,60 y 15,11 euros.

El referido 30 de enero, a las 13.10, los agentes observaron a la otra acusada como salió de su domicilio y se dirigió al aparcamiento de un supermercado situado en las cercanías, donde le esperaba otra persona, que le entregó 20 euros a cambio de una bolsita plastificada con cocaína y otra con heroína. Los agentes interceptaron a ese cliente y le realizaron un cacheo, en el que le incautaron dos bolsitas que portaba en un bolsillo trasero del pantalón, y tras su análisis resultaron ser 0,125 gramos de heroína, con 50,9% de riqueza, y un valor de 17,49 euros, y 0,093 gramos de cocaína, con una pureza del 91,8% y un precio en el mercado ilícito de 22,40 euros.

Encuentro con un cliente

Fruto de esa vigilancia, la Fiscalía indica que a las 12 del mediodía del 6 de febrero, la acusada que presuntamente vendió la droga en el parking volvió a salir de su casa y fue caminando hasta que a unos metros se encontró con otra persona con la que tuvo lugar un intercambio de una bolsita de heroína por dinero. Los guardias civiles lo interceptaron más adelante y le intervinieron un huevo de plástico amarillo que contenía una bolsa negra, procediendo a decomisarle esa sustancia que, tras su análisis, resultó ser 2,982 gramos de heroína, con el 52,3% de pureza, cuya venta podría significar un beneficio ilícito de 417,20 euros.

Ese día, a las 13.20, acudieron dos hombres en un Seat León, que aparcaron delante de la puerta de la casa y la otra acusada usó la ventanilla del acompañante para hacer un intercambio de dinero por dos bolsitas con droga. Los agentes interceptaron el coche, y le intervinieron al copiloto un envoltorio de papel de aluminio con dos bolsitas de plástico, que contenían 0,21 gramos de heroína, con el 52,9% de pureza y con un valor en el mercado ilícito de 29,38 euros.

Por último, la Fiscalía, que sostiene que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, demanda que se proceda a dar a las sustancias estupefacientes, al dinero y efectos aprehendidos el destino legal previsto en los artículos 127 y 374 del Código Penal y en el artículo 367 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con atribución en su caso al fondo de bienes decomisados por delitos de tráfico de drogas.