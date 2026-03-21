Heridas tres personas en un accidente de tráfico en la Autovía do Barbanza, cerca del viaducto de Cespón, en Boiro

Una ambulancia del 061 procedió a la evacuación de las tres víctimas del accidente de tráfico hasta el servicio de Urxencias dle Hospital do Barbanza Chechu Río

La calzada de Padrón hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 21, cerca del viaducto que cruza la Ría de Arousa, entre Cespón y Taragoña, fue escenario poco antes de las cinco de esta tarde de un accidente de tráfico, en el que tres personas resultaron heridas, inicialmente de carácter leve. Al parecer, el siniestro se produjo debido a una salida de vía de un vehículo, que acabó impactando contra la mediana de hormigón, y se detuvo en medio de la calzada. Fue un particular el que contactó a las 16.57 horas con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo que había sucedido, precisando que había personas que presentaban lesiones, aunque ninguna de ellas aparentaba revestir gravedad.

Con la información facilitada por le alertante, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del accidente a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a las víctimas, a las que inmovilizó y, seguidamente, procedió al traslado de los tres heridos hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que reciban la atención médica que precisan y les realicen pruebas para determinar el alcance de su lesiones. Igualmente, el 112 también movilizó a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado, y al servicio municipal de Protección Civil boirense.