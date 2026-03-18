Rosa María Vázquez, María Elena Suárez y Félix Pimentel ganan los tres jamones sorteados por la ABE en su campaña del Día del Padre

Imagen parcial del cartel de la campaña programada por la patronal boirense con motivo del Día del Padre

La campaña comercial impulsada por la Asociación Boirense de Empresas (ABE) con motivo del Día del Padre ya tiene ganadores. En el sorteo de los premios de tres jamones resultaron agraciados Rosa María Vázquez, María Elena Suárez y Félix Pimentel por sus tickets o factura de compra, servicios o consumiciones realizadas en la clínica dental ‘Pérez García’, ‘Quality Impresión’ y el restaurante ‘Moanin’, respectivamente, y ya pueden pasarse por la sede de la patronal boirense a recogerlos.

Desde la entidad presidida por Daniel García recordaron que esta campaña, desarrollada desde el pasado 6 de Marzo para dinamizar las compras en los negocios de proximidad en estas fechas, permitió que los clientes o consumidores pudieran aspirar a llevarse uno de esas piezas de alta calidad con el sello ‘Produtos da Praza de Abastos de Boiro’, con lo que desde la ABE subraya que se refuerza el apoyo al producto fresco y al comercio local.

En total se registraron 1.936 tíckets de compra, frente a los 1.454 del pasado mes de febrero y a los 1.262 de la campaña del Día del Padre de 2025 en lo que supuso incrementos del 24,89% y 34,81%, respectivamente, “evidenciando unha resposta moi positiva por parte da clientela e o impacto destas campañas na dinamización do consumo local”.