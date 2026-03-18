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Boiro

El Gobierno boirense programó un nuevo encuentro de la serie ‘Un café co alcalde’ para el 25 de marzo en la parroquia de Bealo

Chechu López
18/03/2026 06:30
Imagen de una reunión en 2022 en el marco del mismo programa
Imagen de una reunión en 2022 en el marco del programa 'Un café co alcalde'
Cedida
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El Ejecutivo local boirense proseguirá con su propuesta de participación vecinal denominada ‘Un café co alcalde’, consistente en mantener encuentros con los habitantes de cada parroquia y poder escuchar sus demandas y necesidades conjuntas de cada núcleo de población. Su próxima cita la programó para el miércoles de la próxima semana, día 25 de marzo, a partir de las ocho de la tarde, en la escuela unitaria de Ponte Beluso, en Bealo.

El Gobierno local, que indica que está previsto llevar a cabo un par de reuniones al mes con el objetivo de poder visitar todas las parroquias antes del verano, subraya que también busca “ter un contacto máis directo coa cidadanía e darlle a oportunidade de que traslade as súas demandas sen necesidade de ter que desprazarse ao Concello”, siendo un “complemento das xuntanzas veciñais que o alcalde e demais concelleiros manteñen semanalmente de xeito individual”.

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