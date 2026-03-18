El Gobierno boirense programó un nuevo encuentro de la serie ‘Un café co alcalde’ para el 25 de marzo en la parroquia de Bealo

Imagen de una reunión en 2022 en el marco del programa 'Un café co alcalde' Cedida

El Ejecutivo local boirense proseguirá con su propuesta de participación vecinal denominada ‘Un café co alcalde’, consistente en mantener encuentros con los habitantes de cada parroquia y poder escuchar sus demandas y necesidades conjuntas de cada núcleo de población. Su próxima cita la programó para el miércoles de la próxima semana, día 25 de marzo, a partir de las ocho de la tarde, en la escuela unitaria de Ponte Beluso, en Bealo.

El Gobierno local, que indica que está previsto llevar a cabo un par de reuniones al mes con el objetivo de poder visitar todas las parroquias antes del verano, subraya que también busca “ter un contacto máis directo coa cidadanía e darlle a oportunidade de que traslade as súas demandas sen necesidade de ter que desprazarse ao Concello”, siendo un “complemento das xuntanzas veciñais que o alcalde e demais concelleiros manteñen semanalmente de xeito individual”.