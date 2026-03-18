Alumnos de 2º y 3º de Primarias de centros educativos de Boiro participan en un programa de detección y prevención de problemas visuales

El colegio Praia Xardín acogió esta mañana la realización de pruebas para la detección de problemas visuales en el alumnado de 2º y 3º de Primaria Cedida

En el marco del proyecto ‘Enclave’, se está desarrollando en centros educativos boirenses un programa de ‘screening visual’ no invasivo, consistente en cribados para la detección temprana de problemas en la visión del alumnado. Esta actividad está dirigida a escolares de 2º y 3º de Educación Primaria, por considerarse que son las edades más apropiadas para la detección de anomalías visuales. Y las pruebas que se les realizan son de medición da agudeza visual monocular, una valoración de la visión de los colores, una evaluación de la visión binocular, la detección de posibles anomalías refractivas y una revisión de posibles alteraciones orgánicas.

La concejala de Ensino, Carmen Silva, acudió esta mañana al colegio Praia Xardín a conocer de primera mano cómo se realizan esas jornadas que buscan identificar anomalías que puedan dificultar el proceso de aprendizaje y, en los casos en que se considere necesario. se recomendará una posterior revisión optométrica completa. Este programa se desarrolla con la colaboración de la Universidade de Santiago de Compostela y dicho ‘ screening’ lo realiza el alumnado de Grado en Óptica e Optometría y el Máster en Optometría, junto con el personal docente.