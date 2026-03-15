Un coche atropella a un menor en pleno centro de Boiro y se da a la fuga

La ambulancia de soporte vital básico Gonzalo Salgado

Un menor de unos 15 años resultó herido ayer a última hora de la noche tras ser atropellado por un turismo en el casco urbano de Boiro. Al parecer el vehículo implicado se dio a la fuga tras el siniestro.

El accidente se produjo alrededor de las 23.20 horas en la Rúa Principal, a la altura de la Praza de Galicia y del consistorio, en un paso de peatones por el que discurre la carretera comarcal AC-305.

El joven, que estaba inconsciente cuando las personas que presenciaron el suceso alertaron a Emerxencias, fue trasladado al Hospital de O Barbanza. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, una patrulla de la Policía Local de Boiro y miembros del servicio municipal de Protección Civil.

Poco después del accidente, un particular contactó de nuevo con el 112 Galicia para informar de la presencia de un turismo con un golpe en el parabrisas en las inmediaciones del cementerio de Vista Alegre. Con estos datos, los gestores del servicio de emergencias comunicaron el aviso a los agentes de la Policía Local para determinar la relación de este vehículo con el atropello.