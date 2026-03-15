El PP de Boiro pide priorizar el gasto en las necesidades del municipio y no en megaestruturas

Fernando Manuel García Diéguez y Nolo Romero Vázquez, concejales de Boiro D.A.

El presidente de la gestora del Partido Popular en Boiro, Nolo Romero, pide priorizar las necesidades del día a día del municipio y reducir el gasto en “megaestruturas que a xente non solicitou”.

Romero explicó en un vídeo a través de las redes sociales del partido que con “priorizar o gasto”, los populares hacían referencia a “arranxar e manter o que xa temos”. Recuerda además el caso de los centros sociales que presentan deficiencias y que se ven perjudicados sobre todo durante el invierno y los meses de lluvias. “Nos centros sociais chove dentro tanto coma fora e por iso suspéndense actividades”, apunta Romero, quien insiste en que no todas las partidas municipales deben ir destinadas al núcleo de Boiro, sino también a cubrir las necesidades de las parroquias.

Los populares también dejaron clara su postura sobre las obras para sustituir el césped artificial en uno de los campos de fútbol de Vista Alegre, “unha obra moi necesaria”, apuntaban, recalcando también la necesidad de mantenimiento para evitar que el terreno se desgaste a paso acelerado.