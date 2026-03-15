Boiro presenta ‘Olea Atlántica’, un proyecto para situar a Galicia en el mapa del aceite de oliva

El proyecto ‘Olea Atlántica’ se basa en investigaciones del CSIC Cedida

El Centro de Formación, Innovación, Emprego e Emprendemento Lab Barbanza del Concello de Boiro acogió ayer la presentación de ‘Olea Atlántica’, una iniciativa emprendedora impulsada por el tejido empresarial de Boiro que nace para situar a Galicia en el mapa de los aceites de oliva virgen extra de alta gama.

‘Olea Atlántica’ se basa en investigaciones del CSIC que catalogaron distintas variedades de olivos únicos en Galicia para recuperar este patrimonio agrícola olvidado con variedades como Brava Galega y Mansa galega. El resultado es un aceite singular, muy diferente al producido en otras regiones de España, que destaca por su aroma floral entre otras características.

El alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Comercio, Formación e Emprego, Roberto Lojo, con Alberto Carou Cedida

El proyecto apuesta por la calidad gourmet y por un modelo de producción artesanal respetuosa con el medio ambiente.

Para dar a conocer el producto, la presentación, en la que también participó el alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Comercio, Formación e Emprego, Roberto Lojo, para acompañar al promotor del proyecto, Gonzalo García, incluyó un obradoiro gastronómico liderado por el cocinero Alberto Carou.

Bajo o sello de calidad ‘Runs AOVE Terra Galega’, la marca comercializa ediciones limitadas en formato de 250 y 500 mililitros.