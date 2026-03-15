Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro 

Boiro presenta ‘Olea Atlántica’, un proyecto para situar a Galicia en el mapa del aceite de oliva

Fátima Pérez
15/03/2026 08:00
El proyecto ‘Olea Atlántica’ se basa en investigaciones del CSIC
El proyecto ‘Olea Atlántica’ se basa en investigaciones del CSIC
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Centro de Formación, Innovación, Emprego e Emprendemento Lab Barbanza del Concello de Boiro acogió ayer la presentación de ‘Olea Atlántica’, una iniciativa emprendedora impulsada por el tejido empresarial de Boiro que nace para situar a Galicia en el mapa de los aceites de oliva virgen extra de alta gama.

‘Olea Atlántica’ se basa en investigaciones del CSIC que catalogaron distintas variedades de olivos únicos en Galicia para recuperar este patrimonio agrícola olvidado con variedades como Brava Galega y Mansa galega. El resultado es un aceite singular, muy diferente al producido en otras regiones de España, que destaca por su aroma floral entre otras características.

El alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Comercio, Formación e Emprego, Roberto Lojo, con Alberto Carou
El alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Comercio, Formación e Emprego, Roberto Lojo, con Alberto Carou
Cedida

El proyecto apuesta por la calidad  gourmet y por un modelo de producción artesanal respetuosa con el medio ambiente.

Para dar a conocer el producto, la presentación, en la que también participó el alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Comercio, Formación e Emprego, Roberto Lojo, para acompañar al promotor del proyecto, Gonzalo García, incluyó un obradoiro gastronómico liderado por el cocinero Alberto Carou.

Bajo o sello de calidad ‘Runs AOVE Terra Galega’, la marca comercializa ediciones limitadas en formato de 250 y 500 mililitros. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina