Boiro organiza un taller de conciliación para niños de entre 3 y 12 años esta Semana Santa

El campamento de verano que organizó el Concello de Boiro el año pasado Cedida

El Concello de Boiro organiza para esta Semana Santa un taller de conciliación dirigido para niños y niñas de entre 3 y 12 años en el CEIP Santa Baia. Será los días 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril en horario de 9:00 o 10:00 hasta las 14:00 horas. Las inscripciones para participar podrán realizarse a partir del lunes 16 de marzo a través de la sede electrónica o del registro general.

En total se ofrecen un total de 25 plazas, priorizando a los niños y niñas empadronados en el municipio, la situación laboral de los progenitores y el orden de entrada de la solicitud. El coste del campamento será de 15 euros.

Este campamento está dirigido a pequeños escolarizados con el objetivo de ofrecer a las familias un recurso de conciliación con horarios flexibles adaptados a sus necesidades, así como proporcionar una alternativa lúdica, formativa e integradora de ocio y tiempo libre para los participantes.

Las actividades del taller buscan fomentar la creatividad y los valores de respeto y solidaridad con enfoques no sexistas, planificadas según las edades y las necesidades socioeducativas.