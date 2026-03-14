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Boiro

Boiro organiza un taller de conciliación para niños de entre 3 y 12 años esta Semana Santa

Las inscripciones podrán realizarse a partir del lunes 16 de marzo y el precio será de 15 euros

Fátima Pérez
14/03/2026 17:00
Boiro organiza un taller de conciliación para niños de entre 3 y 12 años esta Semana Santa
El campamento de verano que organizó el Concello de Boiro el año pasado
Cedida
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El Concello de Boiro organiza para esta Semana Santa un taller de conciliación dirigido para niños y niñas de entre 3 y 12 años en el CEIP Santa Baia. Será los días 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril en horario de 9:00 o 10:00 hasta las 14:00 horas. Las inscripciones para participar podrán realizarse a partir del lunes 16 de marzo a través de la sede electrónica o del registro general. 

En total se ofrecen un total de 25 plazas, priorizando a los niños y niñas empadronados en el municipio, la situación laboral de los progenitores y el orden de entrada de la solicitud. El coste del campamento será de 15 euros.

Este campamento está dirigido a pequeños escolarizados con el objetivo de ofrecer a las familias un recurso de conciliación con horarios flexibles adaptados a sus necesidades, así como proporcionar una alternativa lúdica, formativa e integradora de ocio y tiempo libre para los participantes.

Las actividades del taller buscan fomentar la creatividad y los valores de respeto y solidaridad con enfoques no sexistas, planificadas según las edades y las necesidades socioeducativas.

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