Suspendida la audiencia previa contra dos acusados de tráfico de drogas en Boiro al no comparecer uno de ellos y su abogado

La vista previa señalada nuevamente para ayer en la sede compostelana de la Audiencia Provincial se suspendió

La audiencia previa señalada para la mañana de ayer en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña contra un hombre y una mujer acusados de tráfico de drogas en Boiro, con la finalidad de ver la posibilidad de alcanzar una conformidad entre las partes, se volvió a suspender, al igual que sucedió hace un mes. Si la vez pasada no se pudo celebrar porque no se pudo localizar a la procesada, en esta ocasión se debió a la incomparecencia de esta última y de su abogado, por lo que señaló nuevamente para las once y media de la mañana del día 27 de este mes.

La Fiscalía solicita cinco años de cárcel para cada uno de los procesados -él cuenta con antecedentes penales cancelables y ella fue condenada en 2022 a dos años de prisión por un delito similar, quedando suspendidos por un periodo de 3 años-, y el pago de 25.000 euros de multa. Los hechos que le atribuye el Ministerio Público, y cuya causa fue instruida por la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Ribeira, se registraron en torno a las doce del mediodía del 21 de mayo del año pasado cuando fueron interceptados por la Guardia Civil, que intervino debido a que los ahora acusados intentaban abandonar el lugar cuando vieron a sus agentes.

Sustancias intervenidas

Los agentes del instituto armado le intervinieron a él 7,5 gramos de cocaína y 10,35 de heroína, y a ella casi un gramo de cocaína. Y en el registro en el domicilio de él decomisó 19,35 gramos de cocaína, 17,4908 de heroína, 25,9 gramos de hachís y 8,3 gramos de cocaína cocida o crack. También hallaron 300 euros en billetes fraccionados, enrollados en una goma, junto con droga dentro de un calcetín; tres balanzas digitales, útiles para preparar dosis de drogas, numerosas bolsas tipo zip y gomas elásticas.

En otra habitación abierta, tipo trastero, frente a la habitación del acusado, hallaron 2.565 euros entre la ropa de un armario; y en el bajo cubierta de la casa 1.000 euros, en ambos casos, en billetes fraccionados y atados con goma. Los investigadores consideran que ese dinero procede de sus actividades delictivas de venta de sustancias tóxicas, realizadas de común acuerdo por los acusados.

Un auto dictado el 22 de mayo de 2025 por la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Ribeira se acordó para el varón ahora procesado la prisión provisional, comunicada y sin fianza -permanece en la cárcel provincial de Teixeiro- por un delito contra la salud pública, en su modalidad de drogas que causan grave daño a la salud. Además, en el caso de él no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, mientras que respecto a ella concurre la agravante de reincidencia delictiva.