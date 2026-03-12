La III Feira de Emprego do Barbanza, que se celebrará en una jornada única el 16 de abril, abre el plazo de inscripción

La Feira de Emprego do Barbanza se desarrollará en el Centro de Formación, Innovación, Emprego e Emprendemento de Espiñeira

La III Feira de Emprego do Barbanza, que se celebrará el jueves 16 de abril, en una jornada única, en el Centro de Formación, Innovación, Emprego e Emprendemento de Espiñeira, en Boiro, ya tiene abierto en la página web municipal (www.boiro.gal) su plazo de inscripción para las distintas mesas, tanto para demandantes como empresas poden facerse na web municipal. Desde el Ayuntamiento boirense comunicaron que este evento contará con la participación de empresas de distintos sectores productivos, entidades formativas y servicios de orientación laboral, y que durante esa sesión se desarrollarán de manera simultánea foros para empresarios, charlas relacionadas con el trabajo, la mejora de la empleabilidad y nuevas tendencias del mercado laboral.

La feria estará compuesta de cuatro mesas con temáticas distintas. En la primera, que se destinará a empresas y se impartirá bajo el epígrafe ‘Absentismo. Inspección de traballo: ¿cumpres ou arriscas?”, abordará esa temática, así como la mejora de la productividad y la importancia del bienestar laboral. La segunda, destinada a demandantes de trabajo, se desarrollará bajo el título ‘Oficio ou beneficio: orientación profesional, Universidade versus Formación Profesional, Emprego Público versus Privado’, para abordar opciones sobre formación reglada y no reglada, salidas universitarias o trabajo en la Administración pública.

La tercera, que se dirige indistintamente a empresas y demandantes de empleo, será ‘Branding que conecta’, que versará sobre las posibilidades que ofrece esa forma en que se gestionan las estrategias de marca de una empresa para diferenciarse, generar confianza, fidelizar clientes y atraer talento. Por último, la cuarta de las mesas, también destinada a empresas y demandantes de empleo, consiste en el foto ‘Experiencias inspiradoras no camiño de emprender’, con la Asociación Boirense de Empresas y el propósito de acercar al público asistente a ejemplos reales de emprendimiento en la zona.

Además, la organización indica que las personas que acudan a este feria podrán entregar sus currículos en los expositores de las empresas participantes, así como realizar prácticas en un simulador de la carretilla elevadora, servicio de maquillador y fotocurriculum, entre otras acciones.