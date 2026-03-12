Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

La III Feira de Emprego do Barbanza, que se celebrará en una jornada única el 16 de abril, abre el plazo de inscripción

El evento contempla el desarrollo de cuatro mesas sobre absentismo y productividad laboral, orientación profesional, el 'branding' y experiencias inspiradoras de emprendimiento

Chechu López
12/03/2026 12:10
Los responsables de la patronal boirense destacan la organización de una mesa redonda sobre empleo y emprendimiento en la Feira de Emprego de Boiro
La Feira de Emprego do Barbanza se desarrollará en el Centro de Formación, Innovación, Emprego e Emprendemento de Espiñeira 
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La III Feira de Emprego do Barbanza, que se celebrará el jueves 16 de abril, en una jornada única, en el Centro de Formación, Innovación, Emprego e Emprendemento de Espiñeira, en Boiro, ya tiene abierto en la página web municipal (www.boiro.gal) su plazo de inscripción para las distintas mesas, tanto para demandantes como empresas poden facerse na web municipal. Desde el Ayuntamiento boirense comunicaron que este evento contará con la participación de empresas de distintos sectores productivos, entidades formativas y servicios de orientación laboral, y que durante esa sesión se desarrollarán de manera simultánea foros para empresarios, charlas relacionadas con el trabajo, la mejora de la empleabilidad y nuevas tendencias del mercado laboral. 

La feria estará compuesta de cuatro mesas con temáticas distintas. En la primera, que se destinará a empresas y se impartirá bajo el epígrafe ‘Absentismo. Inspección de traballo: ¿cumpres ou arriscas?”, abordará esa temática, así como la mejora de la productividad y la importancia del bienestar laboral. La segunda, destinada a demandantes de trabajo, se desarrollará bajo el título ‘Oficio ou beneficio: orientación profesional, Universidade versus Formación Profesional, Emprego Público versus Privado’, para abordar opciones sobre formación reglada y no reglada, salidas universitarias o trabajo en la Administración pública. 

La tercera, que se dirige indistintamente a empresas y demandantes de empleo, será ‘Branding que conecta’, que versará sobre las posibilidades que ofrece esa forma en que se gestionan las estrategias de marca de una empresa para diferenciarse, generar confianza, fidelizar clientes y atraer talento. Por último, la cuarta de las mesas, también destinada a empresas y demandantes de empleo, consiste en el foto ‘Experiencias inspiradoras no camiño de emprender’, con la Asociación Boirense de Empresas y el propósito de acercar al público asistente a ejemplos reales de emprendimiento en la zona.

Además, la organización indica que las personas que acudan a este feria podrán entregar sus currículos en los expositores de las empresas participantes, así como realizar prácticas en un simulador de la carretilla elevadora, servicio de maquillador y fotocurriculum, entre otras acciones.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina