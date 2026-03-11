La Semana Santa de Boiro, que se desarrollará del 21 de marzo al 5 de abril, estará marcada por la "austeridad" y el control del gasto

El arzobispo de Santiago de Compostela bendijo el año pasado la imagen de La Piedad de la Semana Santa de Boiro

A Irmandade do Cristo da Misericordia de Boiro desveló este mediodía el cartel de la celebración de los actos programados para Semana Santa, que se desarrollarán del 21 de marzo al 5 de abril. Esa labor la llevaron a cabo el párroco de Boiro, Juan Bermúdez; Luis José López, vicehermano mayor, y otros de sus integrantes, acompañados de la concejala de Cultura, María Outeiral. Según indicó la hermana mayor, María José Figueroa, será una Semana Santa marcada por la "austeridad", en la que la delicada situación económica les obliga a controlar el gasto, por lo que no habrá novedades respecto a años anteriores.

Las actividades arrancarán el denominado Sábado de Lázaro, a las ocho y media de la tarde con la lectura del pregón a cargo de Carlos María López del Rio y la imposición de medallas a los nuevos cofrades, mientras que los días 25, 26 y 27 tendrá lugar el Tríduo á Virxe das Dores, siendo las dos primeras jornadas a las 20.00 y la tercera a las 20.30, con misa y procesión de Los Dolores. Seguidamente, el Domingo de Ramos, 29 de marzo, se desarrollará la tradicional bendición de ramos y palmas en el Cruceiro de Bao (11.30), con procesión y misa solemne.

El 1 de abril, Miércoles Santo, habrá la procesión de Nosa Señora da Piedade (22.00), que se celebrará por segundo año, después de que en su estreno en 2024. Este último fue un año en que esa talla fue bendecida por parte del arzobispo de Santiago de Compostela. se quedó sin salir debido a la adversa meteorología, pues cayó un aguacero y sopló el viento con una gran virulencia, y no pudo salir en procesión, algo que si pudo hacerse en la noche del Miércoles Santo de 2025.

El Jueves Santo será la jornada en la que se desarrollará la Cena de Cristo, Lavatorio, Hora Santa (20.30) y procesión del Ecce Homo y Virxe da Amargura (22.30); mientras que el Viernes Santo se celebrará la Pasión de Cristo (19.30), Desenclavo (20.30) y la procesión del Santo Entierro (21.30). La programación de los actos continuará el sábado 4 de abril con la celebración da solemne Vigilia Pascual (21.00) y al día siguiente, a partir de las doce del mediodía, concluirán las actividades con la misa solemne del Domingo de Pascua de Resurrección.