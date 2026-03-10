La ABE renueva un convenio para ofrecer el asesoramiento de una abogada especializada en Derecho Mercantil a sus asociados
La Asociación Boirense de Empresas (ABE) renovó su convenio con Patricia González Romero, abogada especializada en Derecho Mercantil, para proporcionar apoyo profesional a sus asociados, que de esa manera dispondrán de asesoramiento en reclamaciones de impagos, contratos mercantiles y otras cuestiones jurídicas que puedan afectar a su actividad profesional, así como ventajas exclusivas y descuentos en los servicios prestados, aplicables también a cuestiones de carácter personal. Esta colaboración incluye también la posibilidad de organizar jornadas informativas y otras acciones para acercar el asesoramiento legal a los miembros de la patronal local, contribuyen al fortalecimiento y desarrollo de las compañías boirenses.
El presidente de la ABE, Daniel García, manifestó que con esta renovación "consolidamos o noso compromiso de ofrecer aos asociados servizos profesionais de alto nivel, que lles permitan xestionar con maior seguridade e confianza os aspectos legais da súa actividade”. Por su parte, la letrada Patricia González, expresó que "para min é un pracer continuar colaborando coa ABE, poñendo a disposición dos seus socios a miña experiencia en dereito mercantil e reclamación de impagos, e contribuír así á protección e mellora das súas empresas".