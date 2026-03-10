La ABE renueva un convenio para ofrecer el asesoramiento de una abogada especializada en Derecho Mercantil a sus asociados

Patricia González y Daniel García estrecharon sus manos para sellar el acuerdo que alcanzaron para renovar el convenio de colaboración Cedida

La Asociación Boirense de Empresas (ABE) renovó su convenio con Patricia González Romero, abogada especializada en Derecho Mercantil, para proporcionar apoyo profesional a sus asociados, que de esa manera dispondrán de asesoramiento en reclamaciones de impagos, contratos mercantiles y otras cuestiones jurídicas que puedan afectar a su actividad profesional, así como ventajas exclusivas y descuentos en los servicios prestados, aplicables también a cuestiones de carácter personal. Esta colaboración incluye también la posibilidad de organizar jornadas informativas y otras acciones para acercar el asesoramiento legal a los miembros de la patronal local, contribuyen al fortalecimiento y desarrollo de las compañías boirenses.

El presidente de la ABE, Daniel García, manifestó que con esta renovación "consolidamos o noso compromiso de ofrecer aos asociados servizos profesionais de alto nivel, que lles permitan xestionar con maior seguridade e confianza os aspectos legais da súa actividade”. Por su parte, la letrada Patricia González, expresó que "para min é un pracer continuar colaborando coa ABE, poñendo a disposición dos seus socios a miña experiencia en dereito mercantil e reclamación de impagos, e contribuír así á protección e mellora das súas empresas".