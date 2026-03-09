Ignacio Castro reconoce que en la presentación en Boiro de su libro ‘Roxe de Sebe’ que lo escribió "para non matarme"
El centro social boirense albergó recientemente la presentación del libro ‘Roxe de Sebe. Mil días na montaña’, de Ignacio Castro Rey, quien manifestó en ese acto que el aislamiento que vivió “foi unha apredizaxe que non repetiría”. Además, el autor de ese texto reconoció que “escribín para non matarme, para non morrer, para defenderme, pola existencia...”. Ese evento contó con las intervenciones de María Xesús Blanco, presidenta de Barbantia, entidad organizadora del acto; del periodista Gonzalo Trasbach, que realizó una prolija introducción sobre los perfiles del escritor y de la dirigente de la referida asociación cultural. Igualmente, en la mesa se contó con la presencia de la concejala María Outeiral, que fue la encargada de cerrar el acto. Castro Rey firmó ejemplares de su obra a quienes se acercaron a pedírselo.