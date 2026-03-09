El cortometraje 'A voz de todas as cousas' del boirense Daniel Pérez Silva se proyectará el miércoles en la Mostra Internacional de Cinema Etnográfico

El joven cineasta Daniel Pérez Silva, natural de Boiro, participa dentro de la sección ‘Galicia’ del festival compostelano con su corto 'A voz de todas as cousas' Cedida

La 21ª Mostra Internacional de Cinema Etnográfico (MICE) del Museo do Pobo Galego (MICE), que se celebra en el Teatro Principal de Santiago de Compostela desde mañana y hasta el domingo, acogerá este miércoles, 11 de marzo, a partir de las ocho y media de la tarde, la proyección del nuevo cortometraje del joven cineasta Daniel Pérez Silva, natural de Boiro (1999), dentro de la sección ‘Galicia’ de dicho festival audiovisual.

Se trata de ‘A voz de todas as cousas’, que ya fue proyectada en otros festivales y que en sus 20 minutos de duración construye un retrato sensorial de A Coruña, a la que rinde homenaje a través de sus sonidos más característicos. Daniel Pérez construye un relato íntimo sobre la identidad urbana y personal a través de la banda sonora cotidiana de la ciudad herculina. Como en un concierto de jazz, y como en la vida misma también, la película huye de los rigores academicistas y de las narrativas convencionales: “as súas notas son libres e vibran ata o amencer”. Las entradas pueden comprarse en la taquilla de la Zona C y, desde una hora antes de la proyección, en el propio Teatro Principal.

Daniel Pérez Silva, que es director graduado en Realización por la Escola de Imaxe e Son de A Coruña, escribió y dirigió a lo largo de su trayectoria profesional varios cortometrajes seleccionados en numerosos festivales estatales e internacionales. Actualmente, compagina el desarrollo de sus propios proyectos, que son de carácter experimental, con el trabajo en los departamentos de Dirección y de Cámara en distintas producciones audiovisuales.

La sesión en la que se proyectará ‘A voz de todas as cousas’ forma parte de la sección ‘Galicia’, que reúne que reúnes a algunas de las direcciones más singulares del cine gallego contemporáneo. Xunto a su cortometraje, se proyectarán ‘Furada Negra’ de Berio Molina, ‘El cuerpo de cristo’ de Bea Lema, ‘Alboroque’ de Sabrina Fernández Casas y ‘La historia todavía no conoce mi nombre’ de Diana Toucedo.

Desde su creación, esta muestra se ha consolidado como uno de los espacios de referencia para el cine etnográfico y a antropología visual en el ámbito estatal, y la programación de esta edición “reforza esa identidade, situando o festival como un lugar de encontro entre creación cinematográfica, investigación e pensamento crítico arredor das formas de representación do territorio e das comunidades”, según destacan desde la organización.