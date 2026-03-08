La futura rotonda de Avenida da Constitución, en Boiro, tendrá la escultura “O corazón da ría” del artista local Tucho Abalo

Representantes municipales visitaron recientemente las obras en la Avenida da Constitución para supervisar su evolución

La futura glorieta proyectada para la boirense Avenida da Constitución, en el marco de las obras que se están ejecutando desde hace unos días para la dotación de aceras, así como de un tramo de carril bici, contará con una escultura del artista local Tucho Abalo. Así lo anunciaron desde el Gobierno local, que precisaron que la creación que realizará llevará el título de “O corazón da ría” y estará representado por el mejillón. Fuentes municipales recuerdan que Boiro es uno de los principales productores de ese molusco en la Ría de Arousa y que el sector bateeiro centra gran parte del tejido económico local, y que esos fueron los argumentos que llevaron a tomar la decisión sobre la temática y contenido de esa figura artística.

La obra escultórica se realizará a base de hierro, así como de materiales procedentes del reciclaje, que sean recogidos en las playas de la localidad boirense. Por ese motivo, para la jornada de ayer se convocó, a partir de las once de la mañana -el edificio de Las Colonias de Praia Xardín fue el punto de encuentro para los participantes-, una recogida de diferentes tipos de residuos en el arenal de Barraña. La escultura constará de 16 elementos individuales en forma de concha de mejillón colocados en forma de flor, junto con una pieza central de dos mejillones fusionados en forma de corazón y simbolizando una letra B.