Reclaman a la Xunta la dotación de aceras en la AC-305 en Ponte Beluso por razones de seguridad

Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) Boiro solicitó a la Xunta de Galicia que construya, de manera urgente, aceras en la carretera AC-305 a su paso por Ponte Beluso, así como mejora de los márgenes, adecuación de la señalización e implantación de medidas de calmado de tráfico. Indica que la ausencia de espacios seguros para caminar obliga a los residentes a transitar por la calzada o por un arcén estrecho y sin protección, una situación que desde dicha formación política indican que aumenta el riesgo de atropello.

Su coordinador local, Miguel Piqueras, afirma que esta problemática afecta de manera especial a las personas mayores, niños y familias que se desplazan a diario a pie para acceder a viviendas, servicios o paradas de autobús. “Estamos a falar de veciños que se xogan a súa integridade física cada día por non dispoñer dun espazo seguro. Non se trata só de comodidade, senón de salvar vidas. Non é un luxo, senón unha necesidade básica de seguridade viaria”, afirmó el representante de UCIN Boiro.

Según explicó Piqueras, ese vial registra tráfico constante, que conecta distintos núcleos de la comarca, soportando coches, furgonetas y camiones pesados. “A estreiteza dalgúns treitos, combinada con curvas pronunciadas, cambios de rasante e visibilidade limitada, fai que cada desprazamento a pé supoña un risco real para a veciñanza. Esta situación provoca que moitos residentes eviten camiñar por determinados sitios, mentres outros non teñen alternativa e deben asumir o perigo diario”. UCIN Boiro señala que esta reclamación responde a las reiteradas quejas vecinales, a través de las que llevan años solicitando una solución definitiva.