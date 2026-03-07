Las mujeres del ámbito social protagonizaron las propuestas de conmemoración del 8-M en Boiro

El grupo Elas compartió espacio con las artistas de Cenpliés para ofrecer una pieza de movimiento y música con que reivindicar que la diversidad funcional sea un valor que sume y abra caminos a todas

Boiro conmemoró el 8-M con las mujeres del ámbito social como protagonistas de un manifiesto institucional en el que participaron las representantes de colectivos como Amicos, BarbanTEA y Aloumiña, que reivindicaron sus derechos y ratificaron su compromiso por una sociedad "máis igualitaria e máis xusta" para las mujeres con discapacidad, con autismo o las que viven en el medio rural. De ese modo, se puede decir que la de ayer fue una jornada de homenaje, pero también de reivindicación del camino que todavía queda por recorrer para alcanzar la "igualdade real". También se presentó el trabajo audiovisual 'Mulleres transformadoras onte e hoxe', que fue realizado por las participantes de los talleres de memoria de Cruz Roja Boiro y el grupo de voluntariado Turbina.

Además, el grupo Elas, de la asociación Ambar, compartió espacio con las artistas de Cenpliés para ofrecer una propuesta escénica única a través de la que representó historias de lucha, resiliencia y esperanza. Fue una pieza en la que el movimiento y la música sirvieron de altavoz para sus sueños y de reivindicación de la autonomía y la visibilidad de la diversidad de experiencias que atraviesan las mujeres en la sociedad, así como de las personas con diversidad funcional, para que esta sea "un valor que sempre sume e que abra camiños para todas", demostrando que el talento no entiende de etiquetas.

El acto institucional en Boiro para conmemorar el 8-M se desarrolló en el vestíbulo del consistorio

El alcalde, José Ramón Romero, cerró el acto que “nos convida a reflexionar e tamén a renovar o noso compromiso, o do Concello de Boiro e o de todos os boirenses coa igualdade real entre homes e mulleres”.