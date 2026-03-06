Suspendido el juicio contra un varón acusado de lesiones con un rastrillo a dos personas en Boiro debido a la baja de una abogada

El juicio se había señalado para esta semana en la sección compostelana de la Audiencia Provincial, pero se suspendió debido a la baja de una abogada Chechu Río

El juicio señalado para esta semana en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña contra un varón acusado de dos delitos de lesiones, uno de ellos consumado y el otro en grado de tentativa, a dos personas, ocurridos en torno a las siete y media de la tarde del 28 de junio de 2020 en las inmediaciones del IES Espiñeira, en Boiro, se suspendió a causa de la baja de una abogada, según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Se trata de una causa que fue instruida en la Plaza 1 del Tribunal de Instancia de Ribeira y en la que la Fiscalía pide para el procesado, que carece de antecedentes penales, condenas de 3 años y 9 meses y un año y 9 meses de cárcel, y que indemnice a sus víctimas con 6.000 y 2.800 euros por las lesiones y secuelas, respectivamente, así como con 95 euros por los desperfectos causados

El Ministerio Fiscal indica en su escrito de conclusiones provisionales que, tras un presunto altercado, el ahora acusado agredió en la cara con un rastrillo, que sufrió heridas visibles e incisas en el rostro, a la altura del ojo izquierdo -recibió 8 puntos de sutura entre el pómulo y el ojo izquierdo. Añade que precisó de 16 días de curación, 9 de ellos impeditivos para sus ocupaciones habituales, y que le quedó perjuicio estético moderado, consistente en cicatrices, con tenue alteración del relieve, en pómulo y codo con pigmentación. Asimismo, señala que el procesado también golpeó con el rastrillo a otra persona, que sufrió dos heridas punzantes en el dorso de la mano derecha tras el impacto de dos dientes del citado utensilio, requiriendo de curas locales y atención en Traumatoloxía, que estuvo de baja durante 14 días y precisó de 50 días de curación, quedándole como perjuicio estético ligero una cicatriz de un centímetro en el dorso de la mano.