Solicitan un total de diez años de cárcel y 25.000 euros de multa para dos acusados en Boiro por tráfico de drogas

La celebración de la vista preliminar fue señalada para este miércoles en la sección compostelana de la Audiencia Chechu Río

Un hombre y una mujer deberán sentarse el miércoles, a partir de las 9.45 horas, en el banquillo de los acusados de la Sección compostelana de la Audiencia Provincial para la celebración de una audiencia preliminar, ante la posibilidad de una conformidad, tras ser acusados de presuntos delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, por los que la Fiscalía les solicita condenas de cinco años de cárcel para cada uno, así como el pago de una multa de 25.000 euros, con 90 días de responsabilidad personal en caso de impago o insolvencia. El procesado cuenta con antecedentes penales cancelables y ella fue condenada, por un delito similar, por sentencia dictada el 11 de octubre de 2022 por el Juzgado de lo Penal Nº1 de Palencia y que la condenó a dos años de prisión, que quedó suspendida por un plazo de tres años.

Los hechos que le atribuye el Ministerio Público, y cuya causa fue instruida por la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Ribeira, se registraron en torno a las doce del mediodía del 21 de mayo del año pasado cuando fueron interceptados por la Guardia Civil, que intervino debido a que los ahora acusados intentaban abandonar el lugar cuando vieron a sus agentes. En poder del varón intervinieron, en diferentes envoltorios, un total de 7,489 gramos de cocaína, con una riqueza entre 82,7% y 93,3%, y un valor de 848 euros en el mercado ilícito, y 10,353 gramos de heroína, con una pureza entre 24,4% y 82,7%, y un valor de 1.465 euros; mientras que a ella le incautaron 0,992 gramos de cocaína, con una pureza del 91%, y un valor de 112 euros..

Registro domiciliario

Ya por la tarde, con el consentimiento del acusado, los agentes realizaron un registro en su domicilio de Boiro, en el que encontraron 19,351 gramos de cocaína, con una pureza del 81,7%, y un valor de 2.191 euros; así como 17,408 gramos de heroína, con una riqueza entre 22,3% y 24,2%, y un valor de 2.450 euros, así como 25,909 gramos de hachís con un valor de 177 euros, y además una pieza circular con un peso neto de 8,3 gramos de cocaína cocina, conocida como base o crack, con un 91,4% de pureza, y un valor de 940 euros.

También hallaron 300 euros en billetes fraccionados, enrollados en una goma, junto con droga dentro de un calcetín; tres balanzas digitales, útiles para preparar dosis de drogas, numerosas bolsas tipo zip y gomas elásticas. En otra habitación abierta, tipo trastero, frente a la habitación del acusado, hallaron 2.565 euros entre la ropa de un armario; y en el bajo cubierta de la casa 1.000 euros, en ambos casos, en billetes fraccionados y atados con goma. Los investigadores consideran que ese dinero procede de sus actividades delictivas de venta de sustancias tóxicas, realizadas de común acuerdo por los acusados.

En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía, precisa que por un auto dictado el 22 de mayo de 2025 por la Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Ribeira se acordó la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el acusado de un delito contra la salud pública, en su modalidad de drogas que causan grave daño a la salud. Y añade que en el caso de él no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, mientras que respecto a ella concurre la agravante de reincidencia delictiva.