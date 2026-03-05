El Ayuntamiento de Boiro amplía la dotación de desfribriladores en dos nuevas instalaciones de titularidad municipal

El concejal de Comercio, Formación e Emprego, Roberto Lojo, fue el encargado de supervisar la instalación de los nuevos DESA Cedida

Después de que la semana pasada el coordinador local de Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) Boiro, Miguel Piqueras, hizo pública su denuncia ante la Consellería de Sanidade en relación a que un desfibrilador externo semiautomático (DESA) que está colgado de una pared del centro social de la villa “permanece inoperativo” desde hace más de un año, el Ayuntamiento acaba de comunicar la compra de otros DESA para dos nuevas instalaciones municipales, sin concretar de cuales se trata. Fuentes del Gobierno local señalan que, con estas adquisiciones, Boiro tiene 16 desfibriladores instalados en varias de sus dependencias. El concejal de Comercio, Formación e Emprego, Roberto Lojo, fue el encargado de supervisar la instalación de esos aparatos.

“Todos os aparellos propiedade do Concello de Boiro están dados de alta no 061 e dotados con todo o material necesario para facer unha reanimación en caso dunha parada cardiorespiratoria, tanto en adultos como en nenos. Os distintos dispositivos están situados en inmobles municipais con gran afluencia de persoas e lugares onde se desenvolven tamén probas e competicións, como son as instalacións deportivas”, señalaron desde el Ejecutivo local.

Este último anunció que el Ayuntamiento impartirá ahora cursos de reciclaje para el personal municipal que cuenta con formación en RCP (Reanimación Cardiopulmonar) y manejo de los desfibriladores, así como formación para otros nuevos con la finalidad de seguir ampliando la cifra de personas con esa preparación. “Trátase de cursos teórico-prácticos impartidos por persoal cualificado e que certifica aos participantes que contan con esa formación específica”, precisaron desde el Ejecutivo local de Boiro.