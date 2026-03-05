La ABE sorteará tres jamones con el sello de producto de la plaza de abastos de Boiro en su campaña comercial por el Día del Padre

Imagen parcial del cartel de la campaña programada por la patronal boirense con motivo del Día del Padre

La Asociación Boirense de Empresas (ABE) desarrollará desde mañana y hasta el 18 de marzo su campaña promocional con motivo del Día del Padre, destinada a incentivar las compras en los negocios adheridos a dicha patronal local, así como premiar la fidelidad de la clientela en esas fechas a través del sorteo de tres jamones que lleva el sello ‘Produtos da praza de abastos de Boiro’, con lo que “reforzamos o apoio ao produto fresco e ao comercio de proximidade”, indican desde la ABE.

Para participar en esta iniciativa, las personas compradoras podrán registrar cada uno de sus tickets o facturas de cualquier empresa asociada a la patronal boirense a través de la aplicación habilitada en su web, y cada uno que sea validado equivaldrá a una participación en el sorteo, que se celebrará a las nueve de la mañana del 18 de marzo. La ABE indica que contactará directamente con las personas premiadas, que podrán recoger sus jamones a partir de ese momento.

Consumo de proximidad

Desde dicha patronal local indican que esta campaña continúa la línea de acciones destinadas a dinamizar el consumo de proximidad, “poñendo en valor nesta ocasión os produtos da praza de abastos de Boiro como sinónimo de frescura, confianza e calidade, do mesmo xeito que en anteriores edicións se destacou o selo de produtos dos propios negocios asociados”.

Y, aprovechando la coincidencia con la festividad de San José, que destaca como una de las citas “máis significativas do calendario comercial”, la ABE anima a la ciudadanía a aprovechar esas fechas “para ter un detalle especial e facer as súas compras no comercio local, apoiando así a economía de proximidade”.