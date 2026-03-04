Mi cuenta

Diario de Arousa

Boiro

Finalizada la pavimentación del entorno del campo de fútbol de Valiño, en Boiro, en aras de mejorar su seguridad vial

Las obras, con una inversión de 25.328 euros, contemplaron la dotación de una red de recogida de aguas pluviales, además del acondicionamiento y asfaltado del firme de la vía

Chechu López
04/03/2026 14:30
El alcalde, José Ramón Romero, y el edil de Deportes, Marcos Fajardo, visitaron la zona para conocer el resultado final de las obras
El Ayuntamiento boirense llevó a una actuación en aras de conseguir la mejora de la seguridad viaria en el entorno de acceso al campo de fútbol de Valiño, en la parroquia de Santa María do Castro, con una inversión de 25.328 euros, y que contempló la dotación de una red de recogida de aguas pluviales y el acondicionamiento y pavimentación del firme. 

El alcalde, José Ramón Romero, y el edil de Deportes, Marcos Fajardo, visitaron la zona para conocer el resultado final de las obras que se pretende que contribuyan a facilitar el acceso de vehículos y peatones a dicho recinto deportivo. Desde el Gobierno local indicaron que se trata de un lugar con mucho tránsito de vehículos debido a la gran afluencia de personas que pasan a diario por dicha instalación.

