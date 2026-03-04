Finalizada la pavimentación del entorno del campo de fútbol de Valiño, en Boiro, en aras de mejorar su seguridad vial

El alcalde, José Ramón Romero, y el edil de Deportes, Marcos Fajardo, visitaron la zona para conocer el resultado final de las obras

El Ayuntamiento boirense llevó a una actuación en aras de conseguir la mejora de la seguridad viaria en el entorno de acceso al campo de fútbol de Valiño, en la parroquia de Santa María do Castro, con una inversión de 25.328 euros, y que contempló la dotación de una red de recogida de aguas pluviales y el acondicionamiento y pavimentación del firme.

El alcalde, José Ramón Romero, y el edil de Deportes, Marcos Fajardo, visitaron la zona para conocer el resultado final de las obras que se pretende que contribuyan a facilitar el acceso de vehículos y peatones a dicho recinto deportivo. Desde el Gobierno local indicaron que se trata de un lugar con mucho tránsito de vehículos debido a la gran afluencia de personas que pasan a diario por dicha instalación.