Cuatro deportistas de Amicos alcanzan el éxito en el Campeonato de España de Remoergómetro y el VIII Open de España en Remo Indoor, en Cartagena

Fabiola García felicitó a los deportistas de Amicos que triunfaron en las competiciones celebradas en Cartagena y pudo conocer sus experiencias en los mismos

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, felicitó a los componentes del equipo de remo inclusivo Amicos-Cabo de Cruz por su exitoso paso por el XXIV Campeonato de España de Remoergómetro y el VIII Open de España en Remo Indoor, que se disputaron el pasado fin de semana en Cartagena. Lo hizo durante la visita que realizó al Centro de Atención Integral de Amicos, donde se dirigió de una manera especial a Macarena Fernández, Ramiro Lueiro, Carolina Castro y Adrián Iglesias, que recibieron medallas y que, además, fueron los encargados de recibirla a su llegada a las instalaciones. Así, aprovecharon la visita para contarle su experiencia en los torneos, así como iniciaron su aventura en la referida disciplina de la mano del Club de Remo Cabo da Cruz y, en especial, de su entrenador Gustavo Vázquez, que también estuvo presente en la visita.

En el Campeonato de España de Remoergómetro, Macarena Fernández obtuvo la medalla de oro y Carolina Castro la presea de bronce en la categoría feminina absoluta ERGPR 1000, mientras que en la modalidad masculina Ramiro Lueiro se hizo con la plata y Adrián Iglesias consiguió un octavo puesto. Además, compitieron en el Open de España de Remo Indoor, en el que las dos mujeres se hicieron con el primer y segundo puesto en la categoría Open Sprint PR Intelectual Femenino, al igual que sucedió con ellos en la modalidad masculina, respectivamente.

Ejemplo de superación

Con motivo de estos resultados, Fabiola García destacó que “estes deportistas son un exemplo de superación para todos” y les agradeció que “representen tan ben á nosa comunidade e que leven o nome de Galicia ao máis alto”. Además, la conselleira se mostró convencida de que, con el tesón que demuestran, “poderán conseguir todo que se propoñan no deporte e en calquera ámbito das súas vidas”. Y aprovechó para felicitar a Amicos, al señalar que es una entidad de referencia, no sólo en el ámbito de los cuidados, sino también en la integración de las personas con discapacidad.

Por su parte, el director xeral de Amicos, Xoán España, puso en valor que “detrás de cada medalla hai traballo, constancia e unha rede que aposta polas persoas con discapacidade intelectual con feitos, non con palabras. Este equipo demostra o que pasa cando hai oportunidades reais e acompañamento axeitado; e nese camiño é clave o papel das institución e de entidades, como o Club de Remo Cabo da Cruz, que entenden o deporte como una ferramenta útil para a inclusión”.