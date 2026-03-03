Arranca la dotación de aceras, carril bici y una rotonda en el tramo inferior de la Avenida da Constitución, en Boiro, con 200.000 euros de inversión

El alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Urbanismo e Obras, Luis Ruiz, supervisaron esta mañana la ejecución de los trabajos

Las obras para la construcción de aceras y de un carril bici en el tramo de la Avenida da Constitución comprendido entre la Avenida de Compostela y la Rúa Salvador Allende han dado comienzo con una inversión que asciende a cerca de 199.241 euros, y cuenta con financiación a cargo de un POS+ de la Diputación de A Coruña. El alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Urbanismo e Obras, Luis Ruiz, se desplazaron esta mañana hasta el lugar en el que se está desarrollando esta inter vención, con la finalidad de conocer el estado de ejecución de la misma.

Esta actuación incluye la creación de aceras de solera de hormigón y baldosa hidráulica ern una zona en la que no hay en la actualidad y que cuenta con un abundante tránsito peatonal, principalmente, procedente de los centros educativos situados en la referida Avenida de Compostela.

Además, se acometerá la dotación de un carril bici que conectará con el ya existente en la Rúa Salvador Allende, que se extiende hasta la playa de Barraña. En esta actuación también se construirá una rotonda en la intersección entre la Avenida da Constitución y la Rúa Salvador Allende con la pretensión de mejorar la seguridad viaria y garantizar una mayor fluidez del tráfico rodado. Por último, las obras se completarán con la instalación de canalizaciones de la red de saneamiento, de abastecemento de agua y de electricidad, así como la instalación de pasos elevados y el pintado de la señalizació viaria.