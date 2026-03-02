La Policía Local de Boiro recupera este mes las guardias de 24 horas después de varios años sin cubrirse todos los turnos Cedida

La Policía Local de Boiro recupera este mes las guardias de 24 horas durante todos los días de la semana, después varios años en que no se venían cubriendo todos los turnos a consecuencia de las carencias de personal. Fuentes municipales, sostienen que la adopción de esta medida permitirá reforzar la seguridad en la localidad y “garantir unha atención permanente e máis eficiente á veciñanza”.

Añaden que ello es posible gracias a la cobertura de plazas que se estuvo realizando en los últimos anos “pois, dende o ano 2019 cubríronse doce prazas de axente, case o dobre das que se viñan cubrindo nos últimos vinte anos pois, entre 1995 e 2003 cubríronse dúas, entre 2003 e 2011 foron cinco e entre 2011 e 2019 ningunha”.

El alcalde boirense, José Ramón Romero, manifestó que “que non se fosen cubrindo as prazas conforme se producían xubilacións fixo que o cadro de persoal se fose mermando e vímonos obrigados a replanificar as quendas para poder prestar o mellor servizo. Gracias ás novas incorporacións temos unha plantilla renovada e acorde ás necesidades de Boiro”.

De este modo, la plantilla de la Policía Local cuenta en estos momentos con 14 agentes, dos oficiales y cuatro auxiliares, y el objetivo que persigue el Ejecutivo municipal pasa por “seguir cubrindo as prazas vacantes, para así contar con outro oficial, un inspector e tamén un administrativo para cubrir todas as prazas recollidas na Relación de Postos de Traballo”.