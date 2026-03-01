Mi cuenta

Tontxu celebrará sus 30 años de música este 7 de marzo en A Pousada da Galiza Imaxinaria

Será a las 22:00 horas y las entradas ya están disponibles a un precio de 20 euros

Fátima Pérez
01/03/2026 08:28
El cantautor español Tontxu
Cedida
Coincidiendo con el aniversario del inicio de su carrera profesional, el prestigioso cantautor español Tontxu, actuará el próximo sábado 7 de marzo a las 22:00 horas en A Pousada da Galiza Imaxinaria de Boiro. Se trata de un concierto íntimo, en formato acústico parte de su gira de 30 años de música.

Las entradas ya están disponibles en su página web y el precio será de 20 euros.

La serenidad de su voz y las verdades que encierran sus canciones inspiradas en sus propias vivencias personales o en lo que lo rodea, sumado a la sensibilidad interpretativa de Tontxu, hacen que este concierto sea una vuelta a la esencia de lo primario: su voz, su guitarra y sus profundas canciones.

El cantautor nacido en Bilbao combina influencias de autores con toque pop y folk. A día de hoy, a sus 30 años de profesión ha compartido escenario con grandes artistas del panorama musical como Rozalén, Antonio Vega, Víctor Manuel, Javier Ruibal, Kepa Junkera y Luis Eduardo Aute.

