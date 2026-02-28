Mi cuenta

Diario de Arousa

Boiro 

El Pazo de Goiáns acoge este fin de semana el XIX Encuentro Arqueológico de O Barbanza

Fátima Pérez
28/02/2026 19:30
XIX Encuentro Arqueológico de O Barbanza
El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, inauguró hoy el XIX Encuentro Arqueológico de O Barbanza, que se celebra los días 28 de febrero y 1 de marzo en el Pazo de Goiáns para dar a conocer los resultados de los trabajos arqueológicos realizados en la comarca, en otras partes de Galicia, así como en el ámbito nacional e internacional.

La cita, que empezó a celebrarse en el año 2007, cuenta este año con 11 ponencias en las que participan cerca de una quincena de investigadores que expondrán sus trabajos tanto a nivel nacional como internacional. Hoy se desarrollaron las ponencias de Ignacio Martínez, Antonio Salas, Mario Ramos, Mª Elena Taboada, Nerea Vilariño, David García, Hugo Bal García, José Ramón Rabuñal, Mikel Díaz-Rodríguez, Diego Lombao y Jadranka Verdonkschot.

Programa de mañana 

Mañana el programa continúa con ‘Las sociedades prehistóricas del norte peninsular ante un entorno cambiante’, de María José Iriarte Chiapusso; ‘Tierras que cuentan historias: la vida cotidiana en Çatalhöyük y otras comunidades neolíticas de Turquía vista al microscopio’, de Aroa García Suárez; e ‘Investigación y divulgación del Arte Rupestre del Complejo del Vale do Tejo y del Vale de Ocreza: Metodologías y Perspectivas’, de Sara Garcês. 

