El Olloboi ya está en marcha y los interesados pueden enviar sus cortos hasta el 10 de mayo

La última edición del Olloboi en Boiro D.A.

El Olloboi 2026 se pone en marcha para celebrar un año más la creatividad, el cine hecho en las aulas y la capacidad de la comunidad educativa. Desde ayer y hasta el próximo 10 de mayo todos los centros educativos de Boiro, así como las personas relacionadas con la comunidad educativa —alumnado, familias, profesorado, ex-profesorado y PAS— podrán enviar sus cortos y propuestas audiovisuales.

En la web olloboi.gal está disponible el formulario de inscrición, junto con las bases de la convocatoria, el histórico de ediciones anteriores y material didáctico de apoyo para la elaboración de los cortos en las aulas.

El viernes 22 de mayo, Olloboi celebrará su jornada central en Boiro, concretamente en la Abadía de San Enrique. Por la mañana, de 10:00 a 14:00 horas, se celebrará la tradicional Muchachada y ya por la tarde, el festival abrirá la celebración con música, proyecciones y la entrega de premios.

A lo largo de las próximas semanas la organización dará a conocer más actividades y detalles de esta nueva edición del Festival Olloboi.