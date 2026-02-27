UCIN denuncia la existencia en el centro social de la villa de un desfibrilador “fuera de servicio”

Miguel Piqueras, coordinador local de UCIN Boiro, denuncia que el desfibrilador colgado de una pared del centro social de la villa está "fuera de servicio" Chechu Río

El coordinador UCIN Boiro, Miguel Piqueras, presentó ante la Consellería de Sanidade un escrito complementario a su denuncia por falta de respuesta del Ayuntamiento sobre la gestión de sus desfibriladores externos semiautomáticos. Lo hizo al constatar que uno de esos instrumentos de titularidad municipal “permanece inoperativo” desde hace más de un año en un espacio de elevada concurrencia ciudadana, como es el centro social.

Afirma que “cuando un desfibrilador está colgado en la pared y no funciona, no es un recurso sanitario, sino un riesgo. Un DESA que no funciona puede costar una vida en una emergencia real”. Dicha formación política aporta pruebas gráficas y documentales que, a su juicio, confirman que, pese a advertencias, “el equipo sigue fuera de servicio”. Y concluyó que “el riesgo no es administrativo, sino que es real y palpable. Cada segundo sin un DESA operativo puede decidir la vida de una persona. La seguridad de nuestros vecinos es innegociable”.

UCIN Boiro recuerda que la normativa obliga a garantizar el mantenimiento técnico periódico de los DESA, ala verificación del estado operativo, la señalización visible y la actualización de registros, así como la coordinación con los servicios sanitarios. Por ello, el referido escrito complementario solicita la verificación inmediata del desfibrilador del centro social y la adopción de medidas correctoras urgentes, incluyendo reparación, sustitución o retirada si fuera necesario, y que se consideren las irregularidades reiteradas a efectos de tramitación del expediente y medidas sancionadoras.

“Un desfibrilador inoperativo no es un recurso sanitario, sino un riesgo. La seguridad de la ciudadanía debe ser siempre la prioridad. No se trata únicamente de cumplir con la normativa, sino de garantizar que los recursos destinados a emergencias estén disponibles y sean fiables para todos los vecinos de Boiro”, insiste Piqueras, quién avisa de que su formación política continuarán con el procedimiento y manteniendo informada a la ciudadanía sobre cualquier actuación derivada de la intervención de la Consellería de Sanidade.