La ABE celebra su Asamblea destacando crecimiento, unidad y fortalecimiento del comercio local

Asamblea General Ordinaria de la ABE Cedida

La Asociación Boirense de Empresas (ABE) celebró ayer su Asamblea General Ordinaria en una sesión en la que se aprobaron las cuentas correspondientes al ejercicio 2025 y en la que se presentó la Memoria de Actividades del año pasado, un año marcado por el crecimiento de socios, la unidad empresarial y los reconocimientos de la entidad.

Durante su intervención, el presidente de la ABE, Daniel García, destacó la evolución positiva de la entidad, subrayando que "o crecemento no número de empresas asociadas non é casual, senón o resultado dunha ABE cada vez máis activa, útil e próxima ás necesidades reais do tecido empresarial de Boiro".

El presidente también elogió la creciente capacidad de movilización de la asociación. Actos como el encuentro empresarial 'Fálame sempre…', los Premios ABE o las diferentes acciones formativas evidenciaron la unidad empresarial, según apuntó García. Incluso la propia asamblea, tradicionalmente con escasa participación, superó en esta edición la treintena de empresas asistentes.

El ejercicio 2025 estuvo marcado, además, por el reconocimiento ya que la ABE fue premiada por su campaña extraordinaria de dinamización comercial y resultó finalista en los Premios Comercio Gallego con 'Boiro, Compras con Corazón'.

En el ámbito de la dinamización del consumo, García destacó la consolidación de los Bonos ABE y recordó que durante el 2025 se vendieron 7.290 euros en bonos, a los que se suman 11.400 euros repartidos en premios, alcanzando un impacto cercano a los 20.000 euros reinvertidos íntegramente en los negocios asociados.

Presupuesto récord

Por su parte, el gerente de la ABE, Tomás Estévez, fue el encargado de exponer el balance económico del ejercicio, que alcanzó un presupuesto récord, impulsado en buena medida por la campaña extraordinaria financiada por la Xunta de Galicia y por la creciente capacidad de gestión de la entidad.

La jornada concluyó con un evento de cata de vinos y tapas, un formato que promovió la interacción y el diálogo entre empresarios. La participación en esta edición superó las 30 empresas, lo que refleja el éxito de esta iniciativa como actividad social y profesional.