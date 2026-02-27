Detenido en Boiro un individuo al que la Guardia Civil le atribuye media docena de robos en coches, así como en negocios de la villa

La Guardia Civil de Boiro puso ayer a disposición judicial al detenido por delitos contra el patrimonio en la localidad barbanzana Chechu Río

La Guardia Civil de Boiro detuvo este miércoles a un individuo al que le atribuye, al menos, media docena de robos con fuerza en vehículos, así como hechos de similares características en establecimientos comerciales y otro tipo de inmuebles. Una patrulla del instituto armado del cuartel boirense lo trasladó a primera hora de la mañana de ayer hasta las dependencias judiciales para ponerlo a disposición de la jueza sustituta de la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Ribeira.

Esta última decretó la puesta en libertad del arrestado, después de que las representantes de la Fiscalía no solicitaron su ingreso en prisión en relación a ninguno de los dos atestados contra esa persona. Sin embargo, la togada le mantuvo su condición de investigado por delitos contra el patrimonio, y le advirtió que, si reincide en la actividad delictiva y es arrestado, acordará su ingreso en prisión.

Este investigado por delitos de robos con fuerza sólo respondió a las preguntas que le formularon sobre los robos en los que había más que meros indicios sobre su autoría para tratar de buscar algún beneficio. Eso ocurrió en el caso de una sustracción en un vehículo en el que fue grabado por las cámaras de vigilancia de un negocio cercano, pudiendo ser identificado en sus imágenes.