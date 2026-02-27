Mi cuenta

Boiro

Boiro ultima los detalles del proyecto para sustituir el césped en un campo de Vista Alegre

Una vez finalizado lo presentará a líneas de subvención para poder ejecutar la obra este mismo año

Fátima Pérez
27/02/2026 19:15
Imagen de los baches que presenta uno de los terrenos de juego de los campos de fútbol de titularidad municipal de Vista Alegre, en Boiro
Cedida
Cedida
El Concello de Boiro está ultimando el proyecto para sustituir el césped artificial en uno de los campos de fútbol de la instalación municipal de Vista Alegre. El objetivo del gobierno local es presentar el proyecto -una vez finalizado y redactado- a líneas de subvención para poder ejecutar la obra este mismo año.

El  campo más antiguo de la instalación está deteriorado por el paso del tiempo, por ello el área de Deportes municipal está trabajando para su renovación.

Imagen de los baches que presenta uno de los terrenos de juego de los campos de fútbol de titularidad municipal de Vista Alegre, en Boiro

Alertan del mal estado de los campos de fútbol de Vista Alegre, con césped levantado, baches y superficies duras, que están ocasionando lesiones

El proyecto contempla la substitución total del tapete de un campo por el que pasan semanalmente cientos de personas, ya que en él se disputan tanto encuentros de las escuelas de fútbol como de los equipos de veteranos.

Con estos trabajos el Concello de Boiro busca reafirmar su compromiso con la promoción del deporte en el municipio, no solo mediante ayudas directas a clubs y entidades, sino también con la mejora de las instalaciones municipales que son fundamentales para la práctica deportiva.

