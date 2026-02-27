Mi cuenta

Boiro 

Se abre el juicio para un hombre acusado por golpear a dos personas con un rastrillo

Los hechos se remontan al año 2020 en las inmediaciones del Instituto de Espiñeira, en Boiro

Fátima Pérez
27/02/2026 20:35
El juicio se celebrará en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña
La Fiscalía pide tres años y nueve meses de prisión así como un año y otros nueve meses de prisión para un hombre acusado por dos delitos de lesiones en Boiro.

El acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, se enfrentará ahora a un juicio en el que se le acusa de agredir en la cara con un rastrillo a un hombre en junio del 2020 en las inmediaciones del Instituto de Espiñeira, en Boiro. Los hecho ocurrieron, presuntamente, tras iniciarse un altercado en la zona. El hombre que recibió el golpe requirió entonces de asistencia sanitaria y se le realizaron ocho puntos de sutura entre el pómulo y el ojo.

Segunda víctima

Asimismo, el acusado también golpeó con ese mismo rastrillo a otra persona en la reyerta, causándole otro heridas punzantes en el dorso de la mano. Esta segunda víctima requirió también de atención en traumatología y de una baja. En ambos casos se culpabiliza al presunto agresor de causar perjuicio estético a sus víctimas.

La Fiscalía pide también que el acusado indemnice al primer agredido, el que recibió el golpe en la cara, con 6.000 euros por las lesiones y secuelas sufridas, y al segundo con 2.800 euros. Cantidades que se incrementarán en el interés legal con arreglo a lo dispuesto en el art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El juicio de este caso, procedente del Tribunal de Instancia de Ribeira, se celebrará en la Audiencia provincial de A Coruña, el próximo día 4 de marzo a las 10:00 horas. 

