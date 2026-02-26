Alumnado de centros educativos de Boiro reciben formación sobre prevención de acoso escolar y prevención de conflictos

La concejala de Ensino, Carme Silva, asistió a la sesión que sobre prevención del acoso escolar y resolución de conflictos se impartió en el colegio Santa María do Castro Cedida

Los centros educativos de Boiro son escenario del desarrollo de un programa de prevención del acoso escolar, que se desarrolla en el marco del proyecto ‘EnClave 2025-2026’. La concejala de Ensino, Carmen Silva, participó esta mañana en una en una de las sesiones llevada a cabo en el colegio Santa María do Castro, en Cabo de Cruz. Fuentes municipales recordaron que esta acción, realizada por Exeria, se realiza tanto en centro de Ecucación Primaria como de Secundaria, en los que se desarrollan talleres de prevención do acoso escolar y resolución de conflictos. El objetivo general de este programa es el de fomentar la convivencia positiva, el respeto mutuo y la adquisición de herramientas que permitan al alumnado gestionar de forma adecuada los conflictos cotidianos.

Igualmente, se detalló que las sesiones pueden ser individuales o grupales, se organizan en función de las necesidades de cada centro educativo y grupo participante “nas que se abordan diferentes aspectos relacionados coa convivencia escolar, o respecto e a resolución positiva de conflitos”, señalan desde el Gobierno local. La edila Carme Silva declaró que “trátase dun programa con moita demanda e moi boa acollida por parte do profesorado xa que o acoso escolar é unha problemática social moi grave que afecta a toda a comunidade educativa a nivel nacional”.