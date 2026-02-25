Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Boiro

Boiro traslada a la Xerencia da Área Sanitaria de Santiago y O Barbanza las principales carencias del centro de salud de O Saltiño

Las demandas presentadas pasan por la cobertura de plazas de médicos y personal administrativo y dotación de nuevos espacios para el personal facultativo, y varios arreglos y mejoras en el inmueble

Chechu López
25/02/2026 17:00
El alcalde boirense, José Ramón Romero, además del concejal de Sanidade, Roberto Lojo, se desplazó a la capital gallega para mantener una reunión en la Xerencia da Área Sanitaria de Santiago y O Barbanza
El alcalde, José Ramón Romero, se desplazó a la capital galleha, acompañado del concejal de Sanidade, Roberto Lojo, para mantener una reunión en la Xerencia da Área Sanitaria de Santiago y O Barbanza
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y el concejal de Sanidade, Roberto Lojo, se desplazaron esta mañana hasta la capital de Galicia para mantener una reunión de trabajo con el gerente del Área Sanitaria de Santiago y O Barbanza, Ángel Facio, y su equipo para trasladarle las principales necesidades del centro de salud de O Saltiño. Entre las demandas que le transmitió figuraron la cobertura de plazas de médicos y personal administrativo y dotación de nuevos espacios para el personal facultativo, así como diversos arreglos y mejoras en el inmueble. 

Desde el Gobierno local indicaron que, por parte de referida gerencia se comprometieron a estudiar todas las necesidades planteadas para darles una solución, algo a lo que el primer edil reaccionó resaltando la “boa predisposición” por parte de los representantes de dicho departamento autonómico del área sanitaria para “atender estas demandas que xorden da veciñanza e do persoal do ambulatorio” y agregó que la subsanación de esas deficiencias “vai redundar en melloras para dita instalación e a cobertura dos seus servizos”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina