Boiro traslada a la Xerencia da Área Sanitaria de Santiago y O Barbanza las principales carencias del centro de salud de O Saltiño

El alcalde, José Ramón Romero, se desplazó a la capital galleha, acompañado del concejal de Sanidade, Roberto Lojo, para mantener una reunión en la Xerencia da Área Sanitaria de Santiago y O Barbanza Cedida

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y el concejal de Sanidade, Roberto Lojo, se desplazaron esta mañana hasta la capital de Galicia para mantener una reunión de trabajo con el gerente del Área Sanitaria de Santiago y O Barbanza, Ángel Facio, y su equipo para trasladarle las principales necesidades del centro de salud de O Saltiño. Entre las demandas que le transmitió figuraron la cobertura de plazas de médicos y personal administrativo y dotación de nuevos espacios para el personal facultativo, así como diversos arreglos y mejoras en el inmueble.

Desde el Gobierno local indicaron que, por parte de referida gerencia se comprometieron a estudiar todas las necesidades planteadas para darles una solución, algo a lo que el primer edil reaccionó resaltando la “boa predisposición” por parte de los representantes de dicho departamento autonómico del área sanitaria para “atender estas demandas que xorden da veciñanza e do persoal do ambulatorio” y agregó que la subsanación de esas deficiencias “vai redundar en melloras para dita instalación e a cobertura dos seus servizos”.