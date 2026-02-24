Mi cuenta

Diario de Arousa

Boiro

El Gobierno boirense justifica que no se instaló superficie de parqué en el pabellón de Praia Xardín por sus problemas de humedades

Chechu López
24/02/2026 07:35
Boiro Novo solicitó que se dote de una superficie de parqué al pabellón polideportivo de Praia Xardín, pero aceptó que se pueda acometer en otra instalación similar
La corporación municipal de Boiro aprobó por unanimidad una propuesta del grupo municipal de Boiro Novo para dotar de pavimento de parqué al pabellón polideportivo de Praia Xardín. El ponente de la moción, Xurxo Triñanes, indicó que esa actuación quedó licitada y adjudicada por el anterior gobierno y que sólo restaba que se le indicase a la concesionaria que la iniciase. 

La respuesta que recibió por parte del portavoz del equipo de gobierno, Luis Ruiz, fue que la propia empresa les advirtió que no se ejecutase debido a la gran cantidad de agua y humedad que había y que en esas condiciones no era bueno ponerle el parqué, “algo que confirmou o arquitecto municipal”. 

Pero, el edil socialista indicó que el voto de su grupo municipal iba a ser favorable a la iniciativa de BN porque en el acuerdo se contempla que ese proyecto para dotar de superficie de parqué puede acometerse en cualquier otro pabellón. En este sentido, precisó que la pretensión del Gobierno local pasa porque esa actuación se acometa en el pabellón de A Cachada, “que está no final da súa vida útil”.

