Boiro conmemorará el 6 de marzo el Día Mundial de la Mujer Trabajadora con la lectura de un manifiesto y la implicación de varias entidades

Imagen de archivo del acto institucional conmemorativo del 8M en Boiro que tuvo lugar en el año 2023

Boiro conmemorará este próximo vienres, 6 de marzo, a partir de las once de la mañana, el Día Mundial de la Mujer Trabajadora-8M con un acto consistente en la lectura de un manifiesto institucional, que contará con la implicación de representantes de entidades como Ambar, Amicos, A Creba, Cruz Roja, Barbantea y Aloumiña. Además, durante el resto del mes se desarrollarán ponencias y talleres, según dio a conocer el concejal de Política Social, Raúl Treus, quién desveló esta mañana el cartel con la programación de todas las actividades.

“Como cada ano promovemos un 8M con múltiples voces para dar presenza ao ámbito social, cultural, deportivo e tamén veciñal”, declaró Treus, quien informó que, tras el acto central, se procederá a inaugurar la exposición visual y fotográfica “Pegadas que inspiran: mulleres transformadoras onte, referentes hoxe”, realizada por la junta local de Cruz Roja y la asociación Turbina, rematando el acto con una performance visual y danza contemporánea a cargo de Ámbar y Cenpliés.

Mujer y autismo

Al día siguiente, 7 de marzo, a las cuatro de la tarde, el centro social boirense albergará la charla “Muller e autismo: ¿por que acontece o desequilibrio de xénero no diagnóstico?”, con una psicóloga e investigadora del Grupo de Medicina Xenómica de la USC. En ese mismo lugar, pero una hora después se desarrollará un taller “práctico e íntimo” organizado por la asociaicón Barbantea e impartido por Ingrid Mosquera, que lleva por título “Mulleres e diagnóstico tardío”. Y a las ocho de la tarde será el centro social de Abanqueiro el lugar que acogerá una actuación de teatro musical con el espectáculo “Non estamos tolas” a cargo del Espazo Mimarte de Ribeira.

La programación se prolongará durante el mes de marzo con las actividades del ciclo ‘Muller e Saúde’. Así, el edil boirensse refirió que se trata de un programa de actividades “que se fan ao longo do ano con propósitos de temáticas moi distintas para chegar a distintos sectores da poboación”. Arrancará dos días antes del referido acto central conmemorativo del 8M, es decir, el 4 de marzo con el taller “Ciberviolencia e control dixital”, que ofrecerá Cruz Roja de Boiro desde las 16.00 horas en el centro social de la villa.

Complementos en alimentación

El viernes 13, a la misma hora, se desarrollará otro taller sobre complementos en la alimentación”, que impartirá Fernando Casal Couto, nutricionista de la Escola Galega de Saúde, en el centro social de Abanqueiro. El miércoles 18, a las 16.30 horas, tendrá lugar en el centro social de Boiro un taller relativo a la sobrecarga de los cuidados, orientado a personas cuidadoras, que estará dirigido por la asociación Alar Galicia.

Y el viernes 27 de marzo, a las 16.30 y en el centro social de Boiro, será la asociación Andaina Pro Saúde Mental la que impartirá un taller sobre gestión emocional en el duelo, mientras que media hora antes y en el centro social de Abanqueiro habrá un taller emocional y técnicas de relajación impartido por Merceces Urbiola Ituarte de la Escola Galega de Saúde. Todos estos talleres y charlas son gratuitos, pero es precisa la inscripción previa con el envío de un mensaje a la dirección de correo cim@boiro.org o llamando al número de teléfono de contacto 669 582 674.