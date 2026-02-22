Mi cuenta

Boiro

La carroza 'Dulce Fantasía' ganó el Concurso de Disfraces de Boiro, y se llevó los 1.200 euros de la dotación del primer premio

En segundo lugar, con 800 euros, quedó ‘Guardianes del dragón’, mientras que la tercera posición, con 500 euros, fue para ‘As galaicas da ría’

Chechu López
22/02/2026 15:00
El Concurso y Desfile de Disfraces e Carrozas de Boiro resultó muy vistoso
La carroza ‘Dulce Fantasía’, integrada por una treintena de personas y que el viernes quedó en segundo lugar en el Concurso de Carnaval de A Pobra, se proclamó vencedora en el Concurso de Disfraces e Carrozas de Boiro, y se llevó los 1.200 euros de premio. En segundo lugar, obteniendo 800 euros, quedó ‘Guardianes del dragón’, que en la villa pobrense había quedado en tercera posición. Este puesto en la localidad boirense fue, con una dotación económica de 500 euros, para ‘As galaicas da ría’. 

 Por su parte, el primer galardón en la categoría de grupos fue ‘Aquelarre’, que obtuvo un premio de 600 euros, mientras que el segundo, tercero y cuarto fueron ‘O máis churro’, ‘Quetzalcualt’ y ‘Polis e cacos’, que recibieron 300, 250 y 200 euros, respectivamente. Y en la modalidad individual y de parejas, el ganador resultó ser ‘Embaixador’, que obtuvo 300 euros, mientras que el segundo premio, valorado en 200 euros, recayó en ‘Migromantes’; el tercero, con 150 euros, fue para ‘Bella e Bestia’, y el cuarto, por 100 euros, fue ‘Cisnes’.

El desfile por las calles del casco urbano de Boiro, que se tuvo que aplazar el martes pasado debido a las condiciones de adversa meteorología, contó con la participación en la animación musical de los grupos As da Boina y A Dorniña de Abanqueiro, mientras que la fiesta prosiguió con un espectáculo de DJ Matrek tras la entrega de los premios en la Praza de Galicia, que contó con la participación del alcalde, José Ramón Romero, de la concejala de Cultura, María Outeiral, y representantes de Cruz Roja Boiro y Peñas Boiro, Sandra Castaño y David Laíño, respectivamente.

La comparsa 'Dulce Fantasía' recogió el primer premio en el Concurso y Desfile de Disfraces e Carrozas de Boiro
El Concurso y Desfile de Disfraces e Carrozas de Boiro resultó muy animadfo
