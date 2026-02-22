Boiro Novo y BNG advierten del progresivo deterioro de las instalaciones de los centros socioculturales de Abanqueiro y de Escarabote

El centro social de Abanqueiro presenta problemas de humedades, goteras y filtraciones, que se han visto agravadas con las borrascas de las pasadas semanas

El último pleno de la corporación municipal boirense sirvió para que BNG y Boiro Novo expusieran sus advertencias sobre el grave deterioro de los centros socioculturales de Escarabote y de Abanqueiro. El portavoz de BN, Xurxo Triñanes, lo hizo a través de un ruego, para solicitar que se destine una partida, bien con fondos propios o cualquier subvención o plan de obras, para arreglar los desperfectos que presenta el referido inmueble de la parroquia de Abanqueiro.

El edil de BN indicó que dicho edificio presenta "unha falta de mantemento evidente, con humidades e goteiras, que provocan desprendementos de cemento nas paredes, e apodrecen as superficies de madeira, ademáis de que poden propiciar un entorno de insalubridade para as persoas usuarias e traballadoras pola proliferación de fungos e mofos”. Además, puntualizó que en la biblioteca pueden afectar a la integridad de los fondos bibliográficos y demás material que allí se guarda. Y agregó que "este inverno, especialmente chuvioso, non fixo máis que agravar a situación aumentando a urxencia do arranxo destas filtracións, que mesmo chegaron a provocar pequenas charcas nas estanterías da biblioteca".

Por su parte, Raquel Suárez, portavoz del grupo municipal del BNG boirense, refirió que el centro social de Escarabote "leva anos sen mantemento algún", precisando que las personas usuarias se quejan de las humedades y filtraciones de agua en el salón de actos, para las que reclaman una solución, así como que la puerta principal de acceso al edificio se encuentra en muy mal estado. También reclamó labores de limpieza de su fachada exterior y el arreglo de su cubierta. Igualmente, demandó que se saque a licitación la explotación de la cafetería que, según sostuvo, permite la generación de empleo y contribuye a la dinamización del conjunto de las instalaciones del inmueble.

Respuesta

La respuesta a la demanda nacionalista sobre el centro social de Escarabote, por el que también se había interesado con anterioridad Boiro Novo, tal y como recordó Xurxo Triñanes -se quejó de la falta de respuesta a sus ruegos-, llegó en forma de voto favorable por parte de los nueve concejales que aún permanecían en el salón de plenos tras ausentarse en la mitad de la sesión los cinco concejales del PP y la socialista María Outeiral, sumándose a las dos edilas que no asistieron desde el inicio de la misma, que fueron Patricia Silva (BNG) y Carme Silva (PSOE).

El portavoz del equipo de gobierno. Luis Ruiz, justificó la situación nen la que se encuentra dicho centro social de la parroquia de Lampón en que la empresa que mandaron para arreglar los problemas que presentaba "non acertou coa solución que lle deu", y reconoció que "as goteiras e filtracións van a máis". Por ello, anunció que, en cuanto la meteorología lo permita, "vamos a actuar, tal e como lles anunciamos aos usuarios". Sobre la licitación de la explotación de la cafetería indicó que el departamento municipal de Intervención está revisando los pliegos y que tan proto como puedan la sacarán a contratación. También declaró que atendieron las humedades que presentan los centros sociales de Abanqueiro, de Cespón y de Bealo., y que van a intentar solucionarlas.

