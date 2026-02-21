Boiro recuerda a los boirenses fusilados en 1937 por la represión franquista y recorre los lugares de la memoria histórica de la localidad barbanzana

Xosé Deira, Antonio Miguez y Rocío Yáñez pronunciaron las conferencias de la jornada inaugural en homenaje a los boirenses fusilados en 1937 por la represión franquista Chechu Río

“Unha necesidade”. Así definió la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza la jornada ‘Boiro. Fusilados en Boisaca (1937). Memoria dun pobo represaliado’ que comenzó esta mañana en el Pazo de Goiáns, que tuvo continuidad con una ruta por los “lugares da memoria de Boiro”, guiado por especialistas e integrantes de la CRMHB, y que rematará mañana al mediodía con un acto conmemorativo en recuerdo de los boirenses fusilados en 1937, con intervenciones institucionales y de familiares, la inauguración del monumento memorial y una ofrenda floral ante el mismo, la lectura de los nombres de esas ocho víctimas y un cierre musical con las actuaciones de Barahúnda y Bernal Muíños.

La CRMHB considera que se trata de “una débeda” con las personas de Boiro que fueron fusiladas en 1937 y enterradas en el cementerio compostelano de Boisaca, y que reconoce que llega tarde, que “non queriamos seguir adiando”. Señala que sus nombres quedaron fuera del espacio público durante décadas, “sen actos, sen memoria e sen palabras”, por lo que “hoxe queremos dicilos en voz alta, porque foron persoas concretas, con vida, con oficio e con familia”. “Non son cifras nin unha nota a pé de páxina da historia. Son persoas ás que se lles cortou a vida e tamén o dereito a seren lembradas”, subrayaron desde la CRMHB.

Nombres y apellidos

Así se nombró a Rodrigo Álvarez Gantes, maestro en Escarabote, con 28 años; Braulio Castro Gallardo, de Goiáns, albañil y agricultor, con 25 años; Ramón Lojo Agrelo, marinero de Breiro, con 32 años; José Maceiras Vilasó y Santiago Miranda Lago, marineros de Escarabote, con 21 y 31 años, respectivamente; Juan Outeiral Outeiral, transportista de Cimadevila, con 41 años; Juan Bautista Torrado Rivadulla y Gerardo Piñeiro Piñeiro, agricultor de Brión y marinero y agricultor de Cespón, ambos con 20 años.

La jornada de esta mañana sirvió para explicar el contexto, entender lo que pasó en la comarca y para escuchar a las familias y a los investigadores. Arrancó con una conferencia histórica a cargo de Antonio Míguez, decano de la Facultad de Historia de la USC, que disertó sobre la represión franquista en Boiro y en O Barbanza en el periodo comprendido entre los años 1936 y 1939, haciendo un relato de cómo están las políticas de la memoria en la actualidad, de las investigaciones académicas que se están llevando adelante y, de manera especial, a la “pouca implicación da Xustiza no esclarecemento do pasado, algo que só pasa en España e non noutros lugares onde houbo dictaduras”. Detalló que son numerosos los “atrancos” que se le ponen a la investigación, llegando a comentar el caso del juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, “que foi perseguido por intentar levar adiante una investigación sobre os crimes franquistas”.

Lugares de memoria

Seguidamente, fue el profesor y exalcalde Xosé Deira quien intervino para hacer referencia directa a las víctimas boirenses en Boisaca, haciendo mención a sus biografías y a como fueron asesinados, así como al contexto histórico de la represión. Por su parte, Rocío Yáñez presentó su trabajo desintegrado con un mapa de los lugares de memoria de Boiro, con material gráfico, ya fuese por ser espacios en los que fueron asesinados, torturados y víctimas de otros actos de violencia ejercida contra boirenses, y que concretamente son Ponte Goiáns, Ponte Beluso, A Nogueira y las glorietas de Bríxida Muñiz y de Cimadevila. Tras un coloquio y diálogo con familiares de las víctimas e investigadores locales, se desarrolló una ruta por los “lugares da memoria de Boiro”, guiado por especialistas e integrantes de la CRMHB.

Respecto al acto de mañana en el cementerio de Boisaca se indicó por parte de la organización que se desarrollará “sen exceso de palabras, co necesario. Queremos deixar claro que non é un acto contra ninguén, senón a favor da dignidade, da memoria e da xustiza democrática. Nomear ás vítimas é reparar. Facelas visibles é unha obriga colectiva. E lembrar non divide: axuda a pechar feridas desde a verdade”. Para asistir a ese acto, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza fletará un autobús, que saldrá a las 9.15 horas de Ribeira, e incluirá paradas en Palmeira (9.20), A Pobra (9.25), Escarabote (9.35), Boiro (9.40) y Rianxo (9.50).

Gómez Besteiro: "A homenaxe aos fusilados de Boiro en 1937 é unha reparación moral e un deber para non esquecer o pasado" El secretario xeral do PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, valoró el trabajo que desarrollan entidades como la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza que, con colaboración municipal, homenajean este fin de semana “aos oito de Boiro”. “Temos que reivindicar ás persoas que traballan desde ámbitos coma a militancia política e sindical, pero tamén cunha presenza moi activa na sociedade civil, e loitar nun momento no que vemos unha ameaza da ultradereita que lembra aquela represión franquista da Guerra Civil e da posguerra”, apuntó. En ese sentido, remarcó que “a homenaxe aos fusilados de Boiro en 1937 é unha reparación moral e un deber para non esquecer o pasado”.

El líder socialista destacó en Boiro el “impulso” que los socialistas le están dando a la reparación de las víctimas de la represión franquista. “Desde o Goberno estamos a levar a cabo unha política de recuperación, de rehabilitación e de lembranza da memoria democrática”, defendió momentos antes de asistir a las jornadas en homenaje a los boirenses fusilados en Boisaca en 1937, que empezaron esta mañana en el Pazo de Goiáns y tendrán continuidad este domingo en el cementerio de Santiago de Compostela. Besteiro destacó la colaboración del Ejecutivo de España con las universidades gallegas y la declaración como lugares de memoria democrática de espacios tan simbólicos como el Pazo de Meirás, la Isla de San Simón o la ciudad de Ferrol, “e coa recuperación doutros, como o Vello Cárcere de Lugo”. “Trátase de rescatar esa historia, de lembrala, para que non se volva producir”, afirmó El también portavoz del grupo parlamentario socialista refirió que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez impulsó desde el año 2018 medidas como la Ley de Memoria Democrática de 2022, “que supón un novo avance respecto da Lei de Memoria Histórica de 2007, tamén socialista”. Y agregó que, en el caso de Galicia, destinó 700.000 euros para la recuperación de cuerpos de las víctimas y a convenios con la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Por el contrario, reprochó que “o Goberno de Rueda négase a destinar recursos propios á escavación de fosas comúns, á investigación ou á difusión, tratando de correr un manto de ocultación”. “Durante moitos anos escoitamos que Boiro non tiña historia pero xornadas como esta son o exemplo de que si a ten. Unha historia que ten que saír á luz, ser coñecida e ser recordada para que non se volva repetir”, afirmó el alcalde, José Ramón Romero, en su intervención en el acto inaugural de esas jornadas y en lel que estuvo acompañado por el presidente de la CRMHB, Carlos Cimadevila.