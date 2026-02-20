Boiro valorará demandar a la Xunta si no cumple con su parte en la cofinanciación del SAF

El pleno de la corporación municipal acabó con 9 de los 17 concejales que la integran

El Pleno de la corporación municipal boirense acabó casi con la mitad de los 17 concejales que la integran. A las dos edilas que no asistieron -Patricia Silva (BNG) y Carme Silva (PSOE)-, se sumó que se ausentaron los 5 del PP en disconformidad con la forma en que se votó la moción socialista sobre financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Esa propuesta salió adelante con la inclusión de una enmienda de Boiro Novo gracias a los 10 votos favorables del PSOE, BNG y BN, y las cinco abstenciones del PP. Los populares entendieron que lo que se votaba era sólo la inclusión de la referida enmienda, pero en el acta se recogió que ello llevaba aparejado el respaldo de toda la moción. Instantes después se marchó la concejala María Outeiral (PSOE) con la justificación de que debía asistir a la presentación del cuaderno cultural sobre el Carnaval.

La moción socialista contempla valorar la presentación de demandas judiciales contra la Xunta en caso de que no se den nuevos pasos para que asuma la financiación que le corresponde del SAF por sus competencias. En ese sentido, se insta al Gobierno gallego a garantizar la financiación del 100% del coste real del SAF, evitando que los ayuntamientos tengan que asumir con fondos propios algún gasto derivado de la prestación de ese servicio, y que continúe la negociación con la la Federación Galega de Municipios e Provincial (Fegamp) y reforzar la colaboración con el Gobierno de España para establecer “un modelo de financiamento xusto, suficiente e estable do sistema de atención a dependencias”.

La propuesta del PSOE que fue aprobada incluyó como primer punto valorar como "pacto de mínimos" y "primer punto de partida" el acuerdo entre la Xunta de Galicia y la Fegamp para la mejora progresiva de la finan iación del SA", que establece como aportación de 16 euros por hora para este año, de 17 euros por hora para 2027 y de 18 euros por hora para 2028. Tambi´çen expresa que, a pesar de esos incrementos, "el marco actual de financiación del SAF es claramente insuficiente, al situarse muy por debajo del coste real del servicio, que actualmente oxcina entre 22 y 30 euros por hora". Por su parte, la enmienda añadida incluyó solicitar a la Xunta que impulse un nuevo modelo público de cuidados, con la creación de un instrumento de bienestar social, que sustituya el actual servicio basado en horas por un modelo integral y con las personas en el centro de las políticas sociales, con la creación de un organismo similar al Sergas.