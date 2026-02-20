Boiro dedica su último cuaderno cultural a las actividades más recientes que se sumaron a sus tradicionales carnavales

Representantes de entidades impulsoras de diversas actividades asistieron a la presentación del cuaderno cultural dedicado a sus eventos festivos

El centro social boirense albergó a última hora del jueves la presentación del número 15 del cuaderno cultural dedicado a los carnavales populares, en el que que se documentan este tipo de celebraciones recientes en ámbitos, como el de A Boliña y su Festa da Orella en el Campo de Revelar, el entierro de A Cunca en Praia Xardín y el Xoves y Venres das Abadesas en Cabo de Cruz.

Representantes de entidades que organizan esos eventos acompañaron a la concejala de Cultura, María Outeiral, en la presentación de esa publicación que recoge información sobre el Carnaval de A Boliña, que se inició en 2008 impulsado por un grupo de vecinos para recuperar las fiestas de la aldea, sobre todo las de verano, pero que empezaron con el Carnaval y el Magosto. Del Enterro da Cunca, en Praia Xardín, se indicó que se celebra desde hace trece años y evoca los entierros tradicionales que tenían lugar en la localidad. Y, por último, respecto a las actividades de As Abadesas se destacó que está impulsado por un grupo de personas desde hace más de tres lustros en Cabo de Cruz.

Desde el Ayuntamiento de Boiro se ha indicado que, así como Ourense convirtió su Carnaval tradicional un un hito importante de la cultura gallega que fue reconocido como Ben de Interese Cultural, Boiro cuenta también con varias citas que datan con años de historia como el Enterro do Óso de Abanqueiro, el Farruco en Cabo de Cruz o el Felipiño de Escarabote, xunto con otros más recientes, pero que también conforman citas importantes en el Carnaval del municipio.

También se recordó que estos cuadernos culturales empezaron a editarse en 1991 para documentar la memoria de Boiro y el historiador Antón Gallardo los recuperó en 2005. “Este caderno, xunto cos tres anteriores, pretende poñer en valor os entroidos tradicionais como fitos importantes do calendario cultural anual do noso concello”, subrayó.