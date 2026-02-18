Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Boiro 

Boiro debatirá mañana en el Pleno sobre los fondos del SAF y el estado del Centro Social de Escarabote


Fátima Pérez
18/02/2026 08:00
Concello de Boiro 
D.A.
Boiro celebrará mañana su Pleno ordinario con mociones sobre la financiación del SAF o el mantenimiento del Centro Social de Escarabote.

Tras aprobarse en el último Pleno las propuestas para contar con la financiación del POS+ social del 2026 de la Diputación de A Coruña, con el apoyo del PSOE, BNG y Boiro Novo, ahora se llevará de nuevo ante la corporación para enmendar un error en su tramitación al incluir un material que no está cubierto por los fondos provinciales. De ahí la necesidad de comentar posibles gastos sociales extraordinarios tal y como apunta la orden del día. 

Por su parte, desde el grupo municipal del PSOE, llevarán a la sesión una moción en relación a la financiación del SAF en el concello, y otra sobre la modificación introducida en la Ley de patrimonio cultural de Galicia.

En su caso, el BNG exigirá una mejora en el mantenimiento del Centro Social de Escarabote, donde aseguran hay filtraciones de agua y humedades, entre otras muchas deficiencias “de importante necesidade”.

Finalmente, la agrupación de Boiro Novo llevará la dotación de pavimento en el parqué del pabellón de Praia Xardín.

