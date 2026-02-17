Boiro rendirá homenaje a las víctimas fusiladas por el franquismo este fin de semana

Acto de presentación de las jornadas en homenaje a los boirenses fusilados en Boisaca Cedida

El Concello de Boiro, en colaboración con la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, organizará los próximos 21 y 22 de febrero unas jornadas en homenaje a las personas boirenses fusiladas durante la época franquista.

El programa de las jornadas comenzará el sábado a las 11.00 horas en el Pazo de Goiáns con la inauguración institucional, seguida de unas conferencias históricas. Antonio Míguez hablará sobre ‘A Represión franquista en Boiro e na comarca do Barbanza (1936-1939)’ y Xosé Deira y Rocío L. Yáñez tratarán ‘As vítimas boirenses de Boisaca: biografías e contexto histórico’. Tras un diálogo con familiares de las víctimas e investigadores, se realizará una ruta por los lugares de la memoria de Boiro.

Acto central en Boisaca

El acto central de homenaje tendrá lugar el domingo día 22 en el cementerio de Boisaca a las 12.00 horas, con la inauguración de un monumento memorial y una ofrenda floral en la que participarán el alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y también la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, acompañados de los familiares de las víctimas y miembros de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica.

Nombres homenajeados

En las jornadas se rendirá homenaje a Rodrígo Álvares Gantes, Braulio Castro Gallardo, Ramón Lojo Agrelo, José Maceiras Vilasó, Santiago Miranda Lago, Juan Outeiral Outeiral, Juan Bautista Torrado y Gerardo Piñeiro Piñeiro.

Tal y como señala el Concello los fusilamientos de vecinos de Boiro en el cementerio de Boisaca constituyen uno de los episodios más significativos de la represión franquista ejercida contra la sociedad civil deO Barbanza durante la Guerra Civil.