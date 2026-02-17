Mi cuenta

Diario de Arousa

Boiro 

Boiro pacta con la ONCE un plan para fomentar el empleo de personas con discapacidad

Fátima Pérez
17/02/2026 08:00
José Ramón Romero y Virginia Carcedo en la firma del convenio
José Ramón Romero y Virginia Carcedo en la firma del convenio
Cedida
El alcalde de Boiro, José Ramón Romero y la secretaria general de Fundación ONCE y vicepresidenta de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, firman un convenio para fomentar el empleo de las personas con discapacidad del municipio.

Este acuerdo establece un marco de colaboración para mejorar la situación en el mercado laboral de las personas con discapacidad por medio de programas de formación, captación, orientación e inclusión, para facilitar su acceso a un empleo de calidad.

El convenio también incluye la colaboración con el tejido asociativo de Boiro para que la prestación de servicios a personas con discapacidad se canalice a través de las diferentes asociaciones que las representan.

Romero tiene claro que con la firma de este convenio se reforzará el compromiso con el empleo y con el futuro del municipio, sumando recursos para ofrecer nuevas oportunidades laborales.

Por su parte, Carcedo ha destacado que Boiro “cuenta con una estructura económica diversa y sólida, con sectores estratégicos como la industria conservera, el sector del mar, los servicios, el comercio y el turismo, que ofrecen importantes oportunidades para la generación de empleo inclusivo”.

